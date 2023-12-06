Тобольский центр культуры победил во Всероссийском конкурсе

Центр искусств и культуры Тобольска (Тюменская область) победил во Всероссийском конкурсе лучших практик виртуальных концертных залов (ВКЗ). Об этом сообщили в официальном telegram-канале Министерства культуры РФ.
«Стали известны победители конкурса лучших практик виртуальных концертных залов. <…> Победителем конкурса стал в номинации „Лучшая практика самостоятельного ВКЗ“ Центр искусств и культуры Тобольска», — говорится в сообщении Минкультуры.
Отмечается, что виртуальные залы позволяют жителям увидеть выступления музыкантов и спектакли. Они открываются в рамках нацпроекта «Культура». Победителей конкурса поощрят деньгами для стимулирования развития творческой деятельности, указано на сайте Министерства.
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