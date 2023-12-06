06 декабря 2023

Тобольский центр культуры победил во Всероссийском конкурсе

© Служба новостей «URA.RU»
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Виртуальные залы позволяют жителям увидеть выступления музыкантов и спектакли Фото:

Центр искусств и культуры Тобольска (Тюменская область) победил во Всероссийском конкурсе лучших практик виртуальных концертных залов (ВКЗ). Об этом сообщили в официальном telegram-канале Министерства культуры РФ.

«Стали известны победители конкурса лучших практик виртуальных концертных залов. <…> Победителем конкурса стал в номинации „Лучшая практика самостоятельного ВКЗ“ Центр искусств и культуры Тобольска», — говорится в сообщении Минкультуры.

Отмечается, что виртуальные залы позволяют жителям увидеть выступления музыкантов и спектакли. Они открываются в рамках нацпроекта «Культура». Победителей конкурса поощрят деньгами для стимулирования развития творческой деятельности, указано на сайте Министерства.

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Центр искусств и культуры Тобольска (Тюменская область) победил во Всероссийском конкурсе лучших практик виртуальных концертных залов (ВКЗ). Об этом сообщили в официальном telegram-канале Министерства культуры РФ. «Стали известны победители конкурса лучших практик виртуальных концертных залов. <…> Победителем конкурса стал в номинации „Лучшая практика самостоятельного ВКЗ“ Центр искусств и культуры Тобольска», — говорится в сообщении Минкультуры. Отмечается, что виртуальные залы позволяют жителям увидеть выступления музыкантов и спектакли. Они открываются в рамках нацпроекта «Культура». Победителей конкурса поощрят деньгами для стимулирования развития творческой деятельности, указано на сайте Министерства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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