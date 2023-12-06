Тобольский центр культуры победил во Всероссийском конкурсе

07 декабря 2023 в 15:43 Размер текста - 17 +

Виртуальные залы позволяют жителям увидеть выступления музыкантов и спектакли Фото: Размик Закарян © URA.RU Центр искусств и культуры Тобольска (Тюменская область) победил во Всероссийском конкурсе лучших практик виртуальных концертных залов (ВКЗ). Об этом сообщили в официальном telegram-канале Министерства культуры РФ. «Стали известны победители конкурса лучших практик виртуальных концертных залов. <…> Победителем конкурса стал в номинации „Лучшая практика самостоятельного ВКЗ“ Центр искусств и культуры Тобольска», — говорится в сообщении Минкультуры. Отмечается, что виртуальные залы позволяют жителям увидеть выступления музыкантов и спектакли. Они открываются в рамках нацпроекта «Культура». Победителей конкурса поощрят деньгами для стимулирования развития творческой деятельности, указано на сайте Министерства.

Центр искусств и культуры Тобольска (Тюменская область) победил во Всероссийском конкурсе лучших практик виртуальных концертных залов (ВКЗ). Об этом сообщили в официальном telegram-канале Министерства культуры РФ. «Стали известны победители конкурса лучших практик виртуальных концертных залов. <…> Победителем конкурса стал в номинации „Лучшая практика самостоятельного ВКЗ“ Центр искусств и культуры Тобольска», — говорится в сообщении Минкультуры. Отмечается, что виртуальные залы позволяют жителям увидеть выступления музыкантов и спектакли. Они открываются в рамках нацпроекта «Культура». Победителей конкурса поощрят деньгами для стимулирования развития творческой деятельности, указано на сайте Министерства.