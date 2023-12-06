06 декабря 2023

Курганская управляющая компания стала фигурантом уголовного дела

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
Следователи обвинили управляющую компанию в бездействии Фото:

Курганская управляющая компания стала фигурантом уголовного дела за то, что не уследила за домом. Следователи СУ СКР по Курганской области утверждают, что организация не приняла нужных мер для содержания дома, что привело к аварии в подвале. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Следственными органами Следственного комитета по Курганской области возбуждено уголовное дело о нарушении прав граждан в результате бездействия руководителей одной из управляющих компаний. Ответственные лица не оказали услуги по надлежащему содержанию в исправном состоянии инженерных систем многоквартирного дома. Это привело к возникновению аварийной ситуации в подвале дома №38 по улице Дзержинского в Кургане и затоплению подвального помещения», — указано на сайте управления Следкома.

Управляющая компания не прилагала усилий для устранения аварийной ситуации. Из-за этого в квартирах дома сохраняется повышенная влажность, что несет угрозу жизни и безопасности курганцев. По информации источников URA.RU, речь идет про нынешнюю управляющую компанию данного дома — «Байкал». Как указано на сайте Следкома, в настоящий момент сотрудники ведомства работают с представителем организации, чиновниками и жильцами.

Ранее URA.RU писало, что против курганской управкомпании мэрии возбудили уголовное дело. Компания «Прометей» стала фигурантом дела из-за того, что в домах не было отопления.

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Курганская управляющая компания стала фигурантом уголовного дела за то, что не уследила за домом. Следователи СУ СКР по Курганской области утверждают, что организация не приняла нужных мер для содержания дома, что привело к аварии в подвале. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «Следственными органами Следственного комитета по Курганской области возбуждено уголовное дело о нарушении прав граждан в результате бездействия руководителей одной из управляющих компаний. Ответственные лица не оказали услуги по надлежащему содержанию в исправном состоянии инженерных систем многоквартирного дома. Это привело к возникновению аварийной ситуации в подвале дома №38 по улице Дзержинского в Кургане и затоплению подвального помещения», — указано на сайте управления Следкома. Управляющая компания не прилагала усилий для устранения аварийной ситуации. Из-за этого в квартирах дома сохраняется повышенная влажность, что несет угрозу жизни и безопасности курганцев. По информации источников URA.RU, речь идет про нынешнюю управляющую компанию данного дома — «Байкал». Как указано на сайте Следкома, в настоящий момент сотрудники ведомства работают с представителем организации, чиновниками и жильцами. Ранее URA.RU писало, что против курганской управкомпании мэрии возбудили уголовное дело. Компания «Прометей» стала фигурантом дела из-за того, что в домах не было отопления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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