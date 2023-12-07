В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в выборах 17 марта

Песков призвал набраться терпения по поводу президентских выборов
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Владимир Путин. AI Journey. Путешествие в мир искусственного интеллекта., песков дмитрий
Пока никаких заявлений не было сделано, сказал Песков Фото:

В Кремле не стали раскрывать, будет ли президент РФ Владимир Путин участвовать в выборах. Пресс-секретарь российского лидера призвал набраться терпения.

«До сих пор пока никаких заявлений не было сделано. Давайте наберемся терпения», — заявил Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, будет ли Путин участвовать в выборах и каким Кремль хотел бы видеть ход кампании.

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В Кремле не стали раскрывать, будет ли президент РФ Владимир Путин участвовать в выборах. Пресс-секретарь российского лидера призвал набраться терпения. «До сих пор пока никаких заявлений не было сделано. Давайте наберемся терпения», — заявил Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, будет ли Путин участвовать в выборах и каким Кремль хотел бы видеть ход кампании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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