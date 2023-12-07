В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в выборах 17 марта

Пока никаких заявлений не было сделано, сказал Песков
В Кремле не стали раскрывать, будет ли президент РФ Владимир Путин участвовать в выборах. Пресс-секретарь российского лидера призвал набраться терпения.
«До сих пор пока никаких заявлений не было сделано. Давайте наберемся терпения», — заявил Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, будет ли Путин участвовать в выборах и каким Кремль хотел бы видеть ход кампании.
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