В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в выборах 17 марта

Песков призвал набраться терпения по поводу президентских выборов

07 декабря 2023 в 15:55 Размер текста - 17 +

Пока никаких заявлений не было сделано, сказал Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле не стали раскрывать, будет ли президент РФ Владимир Путин участвовать в выборах. Пресс-секретарь российского лидера призвал набраться терпения. «До сих пор пока никаких заявлений не было сделано. Давайте наберемся терпения», — заявил Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, будет ли Путин участвовать в выборах и каким Кремль хотел бы видеть ход кампании.

В Кремле не стали раскрывать, будет ли президент РФ Владимир Путин участвовать в выборах. Пресс-секретарь российского лидера призвал набраться терпения. «До сих пор пока никаких заявлений не было сделано. Давайте наберемся терпения», — заявил Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, будет ли Путин участвовать в выборах и каким Кремль хотел бы видеть ход кампании.