Самолет «Уральских авиалиний» три часа не мог вылететь из Кольцово из-за морозов. Скрин

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Брифинг с участием генерального директора авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергея Скуратова по случаю экстренной посадки самолета в поле. Екатеринбург, уральские авиалинии
Самолет «Уральских авиалиний» пришлось отогревать Фото:

Самолет «Уральских авиалиний», который должен был лететь в Минеральные Воды, задержали на три часа. Информация об этом появилась на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта «Кольцово».

«Аномально низкая температура воздуха. Отогревали самолет. Плюс обработка противообледенительной жидкостью. Поэтому отложили время вылета», — прокомментировали задержку рейса Е1 в авиакомпании.

Корреспонденту URA.RU в пресс-службе «Уральских авиалиний» ответили, что самолет уже улетел. Других задержек рейсов этой авиакомпании на онлайн-табло не наблюдается.

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Самолет «Уральских авиалиний», который должен был лететь в Минеральные Воды, задержали на три часа. Информация об этом появилась на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта «Кольцово». «Аномально низкая температура воздуха. Отогревали самолет. Плюс обработка противообледенительной жидкостью. Поэтому отложили время вылета», — прокомментировали задержку рейса Е1 в авиакомпании. Корреспонденту URA.RU в пресс-службе «Уральских авиалиний» ответили, что самолет уже улетел. Других задержек рейсов этой авиакомпании на онлайн-табло не наблюдается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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