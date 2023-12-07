Самолет «Уральских авиалиний» пришлось отогревать
Самолет «Уральских авиалиний», который должен был лететь в Минеральные Воды, задержали на три часа. Информация об этом появилась на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта «Кольцово».
«Аномально низкая температура воздуха. Отогревали самолет. Плюс обработка противообледенительной жидкостью. Поэтому отложили время вылета», — прокомментировали задержку рейса Е1 в авиакомпании.
Корреспонденту URA.RU в пресс-службе «Уральских авиалиний» ответили, что самолет уже улетел. Других задержек рейсов этой авиакомпании на онлайн-табло не наблюдается.
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