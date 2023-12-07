Самолет «Уральских авиалиний» три часа не мог вылететь из Кольцово из-за морозов. Скрин

07 декабря 2023 в 15:57 Размер текста - 17 +

Самолет «Уральских авиалиний» пришлось отогревать Фото: Размик Закарян © URA.RU Самолет «Уральских авиалиний», который должен был лететь в Минеральные Воды, задержали на три часа. Информация об этом появилась на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта «Кольцово». «Аномально низкая температура воздуха. Отогревали самолет. Плюс обработка противообледенительной жидкостью. Поэтому отложили время вылета», — прокомментировали задержку рейса Е1 в авиакомпании. Корреспонденту URA.RU в пресс-службе «Уральских авиалиний» ответили, что самолет уже улетел. Других задержек рейсов этой авиакомпании на онлайн-табло не наблюдается. Скрин: сайт https://svx.aero/board/

Самолет «Уральских авиалиний», который должен был лететь в Минеральные Воды, задержали на три часа. Информация об этом появилась на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта «Кольцово». «Аномально низкая температура воздуха. Отогревали самолет. Плюс обработка противообледенительной жидкостью. Поэтому отложили время вылета», — прокомментировали задержку рейса Е1 в авиакомпании. Корреспонденту URA.RU в пресс-службе «Уральских авиалиний» ответили, что самолет уже улетел. Других задержек рейсов этой авиакомпании на онлайн-табло не наблюдается.