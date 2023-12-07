В Кремле отреагировали на просьбу московской пенсионерки, чтобы Путин ее удочерил

Песков: в Кремле не знают о просьбе пенсионерки, чтобы Путин ее удочерил
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на приветственном рукопожатии с лидерами саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков напомнил, что 14 декабря россияне смогут задать вопросы Путину на прямой линии Фото:

В Кремле ничего не знают об обращении пенсионерки, предпринимательницы Сусанны Тапалцян, которая хочет, чтобы президент России Владимир Путин ее удочерил. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Многие граждане обращаются к президенту, и когда спрашиваешь, обращались ли они к местным властям, — они отвечают, что нет. Бывают случаи, когда граждане обращались, но не смогли достучаться до местных властей. Каждая ситуация индивидуальная. Нам ничего не известно об обращении [Тапалцян]. Существует известным формат, упомянутый мной [прямая линия], он будет 14 декабря», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU.

Ранее Тапалцян подала иск в суд. Она требует, чтобы Владимир Путин ее удочерил. MSK1.RU пишет, что основательница кафе «Парос» пошла на такой шаг, чтобы решить многолетнюю проблему с помещением.

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В Кремле ничего не знают об обращении пенсионерки, предпринимательницы Сусанны Тапалцян, которая хочет, чтобы президент России Владимир Путин ее удочерил. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Многие граждане обращаются к президенту, и когда спрашиваешь, обращались ли они к местным властям, — они отвечают, что нет. Бывают случаи, когда граждане обращались, но не смогли достучаться до местных властей. Каждая ситуация индивидуальная. Нам ничего не известно об обращении [Тапалцян]. Существует известным формат, упомянутый мной [прямая линия], он будет 14 декабря», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее Тапалцян подала иск в суд. Она требует, чтобы Владимир Путин ее удочерил. MSK1.RU пишет, что основательница кафе «Парос» пошла на такой шаг, чтобы решить многолетнюю проблему с помещением.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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