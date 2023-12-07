Источник рассказал подробности падения шкафа на ребенка в пермском детсаду

В пермском детсаду ребенок получил травмы из-за рухнувшего шкафа
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Детский сад в селе Бишкиль. Челябинская область, детский сад, шкафчики, ящик для одежды
ЧП произошло в раздевалке детского сада Фото:

На воспитанника детского сада в деревне Малая Серва Пермского края рухнули шкафы с одеждой после того, как он решил взять куртку. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, рассказал подробности о ЧП, которое произошло 2 октября.

«Ребенок решил одеться, потянул за куртку, которая висела на дверце шкафа. В результате на него рухнула целая секция шкафов, оказалось, что они не были прикручены к стене. У мальчика диагностировали перелом ноги», — уточнил детали происшествия источник, знакомый с ситуацией. В пресс-службе министерства здравоохранения региона воздержались от комментариев. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СКР по Пермскому краю.

ЧП произошло 2 октября. По факту происшествия следователи было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», сейчас ведется расследование.

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На воспитанника детского сада в деревне Малая Серва Пермского края рухнули шкафы с одеждой после того, как он решил взять куртку. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, рассказал подробности о ЧП, которое произошло 2 октября. «Ребенок решил одеться, потянул за куртку, которая висела на дверце шкафа. В результате на него рухнула целая секция шкафов, оказалось, что они не были прикручены к стене. У мальчика диагностировали перелом ноги», — уточнил детали происшествия источник, знакомый с ситуацией. В пресс-службе министерства здравоохранения региона воздержались от комментариев. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СКР по Пермскому краю. ЧП произошло 2 октября. По факту происшествия следователи было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», сейчас ведется расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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