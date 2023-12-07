Источник рассказал подробности падения шкафа на ребенка в пермском детсаду

В пермском детсаду ребенок получил травмы из-за рухнувшего шкафа

07 декабря 2023 в 16:39 Размер текста - 17 +

ЧП произошло в раздевалке детского сада Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На воспитанника детского сада в деревне Малая Серва Пермского края рухнули шкафы с одеждой после того, как он решил взять куртку. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, рассказал подробности о ЧП, которое произошло 2 октября. «Ребенок решил одеться, потянул за куртку, которая висела на дверце шкафа. В результате на него рухнула целая секция шкафов, оказалось, что они не были прикручены к стене. У мальчика диагностировали перелом ноги», — уточнил детали происшествия источник, знакомый с ситуацией. В пресс-службе министерства здравоохранения региона воздержались от комментариев. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СКР по Пермскому краю. ЧП произошло 2 октября. По факту происшествия следователи было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», сейчас ведется расследование.

На воспитанника детского сада в деревне Малая Серва Пермского края рухнули шкафы с одеждой после того, как он решил взять куртку. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, рассказал подробности о ЧП, которое произошло 2 октября. «Ребенок решил одеться, потянул за куртку, которая висела на дверце шкафа. В результате на него рухнула целая секция шкафов, оказалось, что они не были прикручены к стене. У мальчика диагностировали перелом ноги», — уточнил детали происшествия источник, знакомый с ситуацией. В пресс-службе министерства здравоохранения региона воздержались от комментариев. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СКР по Пермскому краю. ЧП произошло 2 октября. По факту происшествия следователи было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», сейчас ведется расследование.