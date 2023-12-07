Источник рассказал подробности падения шкафа на ребенка в пермском детсаду

На воспитанника детского сада в деревне Малая Серва Пермского края рухнули шкафы с одеждой после того, как он решил взять куртку. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, рассказал подробности о ЧП, которое произошло 2 октября.
«Ребенок решил одеться, потянул за куртку, которая висела на дверце шкафа. В результате на него рухнула целая секция шкафов, оказалось, что они не были прикручены к стене. У мальчика диагностировали перелом ноги», — уточнил детали происшествия источник, знакомый с ситуацией. В пресс-службе министерства здравоохранения региона воздержались от комментариев. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СКР по Пермскому краю.
ЧП произошло 2 октября. По факту происшествия следователи было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», сейчас ведется расследование.
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