Суд отправил в СИЗО свердловчанина, подозреваемого в смерти двухлетней девочки

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Судебное Алешкин Шевелев Курган, заключенные, решетка, наручники
Иван Бекурин проведет в СИЗО два месяца (архивное фото) Фото:

Первоуральский городской суд отправил в СИЗО на два месяца 27-летнего Ивана Бекурина, который подозревается в смерти двухлетней девочки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Бекурин будет находиться под стражей до 6 февраля 2024 года», — сказали в суде. Следователи также завели дело против его 23-летней сожительницы, которая является мамой погибшей.

Мужчина живет с 23-летней девушкой с августа. Бекурин, как писал telegram-канал Ural Mash, часто избивал ее дочку. Ранее он уже семь раз был судим.

Всего у молодой мамы три ребенка. Погибшая девочка была самой младшей. Сначала девушка говорила СК, что ребенок погиб, упав с горки, но потом призналась, добавили в telegram-канале. В СК по Свердловской области пока не дают комментариев по теме.

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Первоуральский городской суд отправил в СИЗО на два месяца 27-летнего Ивана Бекурина, который подозревается в смерти двухлетней девочки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Бекурин будет находиться под стражей до 6 февраля 2024 года», — сказали в суде. Следователи также завели дело против его 23-летней сожительницы, которая является мамой погибшей. Мужчина живет с 23-летней девушкой с августа. Бекурин, как писал telegram-канал Ural Mash, часто избивал ее дочку. Ранее он уже семь раз был судим. Всего у молодой мамы три ребенка. Погибшая девочка была самой младшей. Сначала девушка говорила СК, что ребенок погиб, упав с горки, но потом призналась, добавили в telegram-канале. В СК по Свердловской области пока не дают комментариев по теме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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