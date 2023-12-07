Сергей Светлаков анонсировал дату выхода аналога программы «Наша Russia»

Шоу «Светлаков+» выйдет на ТНТ весной 2024 года
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День рождения ресторана ESHAK. Екатеринбург, светлаков сергей
Светлаков приступил к съемкам в октябре этого года Фото:

Проект «Светлаков+», который будет походить на популярную в 2010-х годах юмористическую программу «Наша Russia», выйдет весной 2024 года на телеканале ТНТ. Такой информацией поделился Сергей Светлаков — экс-участник «Уральских пельменей», автор передачи про Сергея Белякова из Таганрога и учительницу Снежану Денисовну.

«Делюсь радостью творческой. Мы завершили съемки проекта „Светлаков+“. Год подготовки, 2,5 месяца съемок, семь линий персонажей,12 серий. И мы идем спать… Очень надеемся, что весной на ТНТ вам будет весело, а нам гордо от нашей работы», — написал шоумен в своем telegram-канале.

О ремейке шоу «Наша Russia» Светлаков рассказал в выпуске «Шоу Воли» на телеканале ТНТ. По его словам, в новом проекте появятся знакомые персонажи: говорящий с телевизором Сергей Беляков из Таганрога, выросший подросток Славик и учительница Снежана Денисовна. Съемки стартовали в начале октября 2023 года.

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Проект «Светлаков+», который будет походить на популярную в 2010-х годах юмористическую программу «Наша Russia», выйдет весной 2024 года на телеканале ТНТ. Такой информацией поделился Сергей Светлаков — экс-участник «Уральских пельменей», автор передачи про Сергея Белякова из Таганрога и учительницу Снежану Денисовну. «Делюсь радостью творческой. Мы завершили съемки проекта „Светлаков+“. Год подготовки, 2,5 месяца съемок, семь линий персонажей,12 серий. И мы идем спать… Очень надеемся, что весной на ТНТ вам будет весело, а нам гордо от нашей работы», — написал шоумен в своем telegram-канале. О ремейке шоу «Наша Russia» Светлаков рассказал в выпуске «Шоу Воли» на телеканале ТНТ. По его словам, в новом проекте появятся знакомые персонажи: говорящий с телевизором Сергей Беляков из Таганрога, выросший подросток Славик и учительница Снежана Денисовна. Съемки стартовали в начале октября 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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