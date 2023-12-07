Сергей Светлаков анонсировал дату выхода аналога программы «Наша Russia»

Шоу «Светлаков+» выйдет на ТНТ весной 2024 года

07 декабря 2023 в 17:02 Размер текста - 17 +

Светлаков приступил к съемкам в октябре этого года Фото: Алексей Колчин © URA.RU Проект «Светлаков+», который будет походить на популярную в 2010-х годах юмористическую программу «Наша Russia», выйдет весной 2024 года на телеканале ТНТ. Такой информацией поделился Сергей Светлаков — экс-участник «Уральских пельменей», автор передачи про Сергея Белякова из Таганрога и учительницу Снежану Денисовну. «Делюсь радостью творческой. Мы завершили съемки проекта „Светлаков+“. Год подготовки, 2,5 месяца съемок, семь линий персонажей,12 серий. И мы идем спать… Очень надеемся, что весной на ТНТ вам будет весело, а нам гордо от нашей работы», — написал шоумен в своем telegram-канале. О ремейке шоу «Наша Russia» Светлаков рассказал в выпуске «Шоу Воли» на телеканале ТНТ. По его словам, в новом проекте появятся знакомые персонажи: говорящий с телевизором Сергей Беляков из Таганрога, выросший подросток Славик и учительница Снежана Денисовна. Съемки стартовали в начале октября 2023 года.

Проект «Светлаков+», который будет походить на популярную в 2010-х годах юмористическую программу «Наша Russia», выйдет весной 2024 года на телеканале ТНТ. Такой информацией поделился Сергей Светлаков — экс-участник «Уральских пельменей», автор передачи про Сергея Белякова из Таганрога и учительницу Снежану Денисовну. «Делюсь радостью творческой. Мы завершили съемки проекта „Светлаков+“. Год подготовки, 2,5 месяца съемок, семь линий персонажей,12 серий. И мы идем спать… Очень надеемся, что весной на ТНТ вам будет весело, а нам гордо от нашей работы», — написал шоумен в своем telegram-канале. О ремейке шоу «Наша Russia» Светлаков рассказал в выпуске «Шоу Воли» на телеканале ТНТ. По его словам, в новом проекте появятся знакомые персонажи: говорящий с телевизором Сергей Беляков из Таганрога, выросший подросток Славик и учительница Снежана Денисовна. Съемки стартовали в начале октября 2023 года.