Сергей Светлаков анонсировал дату выхода аналога программы «Наша Russia»

Проект «Светлаков+», который будет походить на популярную в 2010-х годах юмористическую программу «Наша Russia», выйдет весной 2024 года на телеканале ТНТ. Такой информацией поделился Сергей Светлаков — экс-участник «Уральских пельменей», автор передачи про Сергея Белякова из Таганрога и учительницу Снежану Денисовну.
«Делюсь радостью творческой. Мы завершили съемки проекта „Светлаков+“. Год подготовки, 2,5 месяца съемок, семь линий персонажей,12 серий. И мы идем спать… Очень надеемся, что весной на ТНТ вам будет весело, а нам гордо от нашей работы», — написал шоумен в своем telegram-канале.
О ремейке шоу «Наша Russia» Светлаков рассказал в выпуске «Шоу Воли» на телеканале ТНТ. По его словам, в новом проекте появятся знакомые персонажи: говорящий с телевизором Сергей Беляков из Таганрога, выросший подросток Славик и учительница Снежана Денисовна. Съемки стартовали в начале октября 2023 года.
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