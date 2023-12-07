Мэр Перми выразил сочувствие семьям погибших при нападении на школу в Брянске

Глава Перми Эдуард Соснин выразил соболезнования семьям и близких погибших во время стрельбы в брянской гимназии. Об этом он написал в своем telegram-канале.
« Больно видеть результаты агрессии у детей. Выражаю сочувствие семьям погибших, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Пермь скорбит вместе с вами», — написал Соснин.
Стрельба в школе №5 в Брянске произошла утром 7 декабря. Одна из учениц пришла в учреждение с дробовиком на урок биологии и начала стрелять в одноклассников. Погибли два человека, в том числе и нападавшая, которая покончила с собой. Также пострадали пятеро детей. Предварительно, причиной нападения стал конфликт со сверстниками. Сейчас следователи проводят проверку и допрашивают родителей девочки, а также директора школы.
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