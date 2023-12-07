Мэр Перми выразил сочувствие семьям погибших при нападении на школу в Брянске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вахта Памяти-2022. Челябинск, траур, гвоздики, цветы, похороны, рука
В результате нападения на школу погибло два человека Фото:

Глава Перми Эдуард Соснин выразил соболезнования семьям и близких погибших во время стрельбы в брянской гимназии. Об этом он написал в своем telegram-канале.

« Больно видеть результаты агрессии у детей. Выражаю сочувствие семьям погибших, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Пермь скорбит вместе с вами», — написал Соснин.

Стрельба в школе №5 в Брянске произошла утром 7 декабря. Одна из учениц пришла в учреждение с дробовиком на урок биологии и начала стрелять в одноклассников. Погибли два человека, в том числе и нападавшая, которая покончила с собой. Также пострадали пятеро детей. Предварительно, причиной нападения стал конфликт со сверстниками. Сейчас следователи проводят проверку и допрашивают родителей девочки, а также директора школы.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Перми Эдуард Соснин выразил соболезнования семьям и близких погибших во время стрельбы в брянской гимназии. Об этом он написал в своем telegram-канале. « Больно видеть результаты агрессии у детей. Выражаю сочувствие семьям погибших, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Пермь скорбит вместе с вами», — написал Соснин. Стрельба в школе №5 в Брянске произошла утром 7 декабря. Одна из учениц пришла в учреждение с дробовиком на урок биологии и начала стрелять в одноклассников. Погибли два человека, в том числе и нападавшая, которая покончила с собой. Также пострадали пятеро детей. Предварительно, причиной нападения стал конфликт со сверстниками. Сейчас следователи проводят проверку и допрашивают родителей девочки, а также директора школы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...