В школе Брянска произошла стрельба: онлайн-трансляция

07 декабря 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Стрельба произошла в школе Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В школе Брянска произошла стрельба. Ее устроила восьмиклассница, передают оперативные службы ТАСС. Информации о погибших или пострадавших нет. 12:48 В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что в качестве приоритетной версии стрельбы рассматривается конфликт с одноклассниками. По словам источника, девочка пришла на урок, вошла в класс и практически сразу начала стрелять. 12:45 Один из пострадавших находится в состоянии средней степени тяжести, рассказали ТАСС в приемных отделениях хирургии городской и областной детской больниц. Состояние второго пострадавшего ухудшилось, он находится в реанимации. 12:42 В результате быстрой и профессиональной медицинской помощи врачей удалось спасти жизнь 14-летнего школьника, который был ранен, об этом рассказал отец мальчика. Он добавил, что на данный момент ребенка готовят к срочной операции, нацеленной на извлечение дроби из его руки, груди и ноги. 12:40 Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание медпомощи пострадавшим при стрельбе. Об этом сообщили в Минздраве РФ. фото: telegram-канал Александра Хинштейна, https://t.me/Hinshtein 12:37 Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал, по предварительной информации, девочка пронесла в школу охотничье ружье «Бекас-3», принадлежащее ее отцу. Оно было спрятано в тубусе. 12:35 Во время стрельбы в брянской школе дети и учителя прятались в классах. Восьмиклассница открыла стрельбу именно по своим одноклассникам из 8А, после чего застрелилась. Об этом сообщил telegram-канал Shot. 12:24 По данным Mash, школьницу травили в школе с младших классов. Поэтому она начала стрельбу по мальчикам. 12:20 Удалось установить личность стрелявшей. Ей оказалась 14-летняя Алина А. 12:15 Все ученики эвакуированы из школы. Здание оцеплено. 12:13 Информацию о стрельбе подтвердили в администрации города. Также подтверждена информация о раненых и погибших. 12:12 По данным корреспондента РИА Новости, погибли два человека, включая саму стрелявшую. Еще двое ранены. 12:11 Сообщается, что девочка ранила троих человек. Она покончила с собой. 12:10 По предварительной информации, оружие принадлежало отцу девочки. Предположительно, это был дробовик. 12:09 Стрельба произошла в школе №5. Об этом сообщает агентство ТАСС. 12:04 Оперативные службы сообщают, что в школе Брянске произошла стрельба. РИА новости в экстренных службах сообщили, что ученица взяла дробовик в школу Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В школе Брянска произошла стрельба. Ее устроила восьмиклассница, передают оперативные службы ТАСС. Информации о погибших или пострадавших нет. 12:48 07.12.2023 В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что в качестве приоритетной версии стрельбы рассматривается конфликт с одноклассниками. По словам источника, девочка пришла на урок, вошла в класс и практически сразу начала стрелять. 12:45 07.12.2023 Один из пострадавших находится в состоянии средней степени тяжести, рассказали ТАСС в приемных отделениях хирургии городской и областной детской больниц. Состояние второго пострадавшего ухудшилось, он находится в реанимации. 12:42 07.12.2023 В результате быстрой и профессиональной медицинской помощи врачей удалось спасти жизнь 14-летнего школьника, который был ранен, об этом рассказал отец мальчика. Он добавил, что на данный момент ребенка готовят к срочной операции, нацеленной на извлечение дроби из его руки, груди и ноги. 12:40 07.12.2023 Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание медпомощи пострадавшим при стрельбе. Об этом сообщили в Минздраве РФ. 12:37 07.12.2023 Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал, по предварительной информации, девочка пронесла в школу охотничье ружье «Бекас-3», принадлежащее ее отцу. Оно было спрятано в тубусе. 12:35 07.12.2023 Во время стрельбы в брянской школе дети и учителя прятались в классах. Восьмиклассница открыла стрельбу именно по своим одноклассникам из 8А, после чего застрелилась. Об этом сообщил telegram-канал Shot. 12:24 07.12.2023 По данным Mash, школьницу травили в школе с младших классов. Поэтому она начала стрельбу по мальчикам. 12:20 07.12.2023 Удалось установить личность стрелявшей. Ей оказалась 14-летняя Алина А. 12:15 07.12.2023 Все ученики эвакуированы из школы. Здание оцеплено. 12:13 07.12.2023 Информацию о стрельбе подтвердили в администрации города. Также подтверждена информация о раненых и погибших. 12:12 07.12.2023 По данным корреспондента РИА Новости, погибли два человека, включая саму стрелявшую. Еще двое ранены. 12:11 07.12.2023 Сообщается, что девочка ранила троих человек. Она покончила с собой. 12:10 07.12.2023 По предварительной информации, оружие принадлежало отцу девочки. Предположительно, это был дробовик. 12:09 07.12.2023 Стрельба произошла в школе №5. Об этом сообщает агентство ТАСС. 12:04 07.12.2023 Оперативные службы сообщают, что в школе Брянске произошла стрельба. РИА новости в экстренных службах сообщили, что ученица взяла дробовик в школу