Общество Транспорт Правительство ХМАО закупит 165 пассажирских автобусов 07 декабря 2023 в 17:09 Размер текста - 17 + На пассажирские автобусы власти округа потратят 3 миллиарда рублей бюджетных средств Фото: Алексей Андронов © URA.RU Правительство Югры заключит госконтракт на 3 миллиарда рублей с ООО «АвтоМАЗ» на поставку 165 пассажирских автобусов большого класса (до 12 метров в длину). Соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства ХМАО. «Принять решение об осуществлении закупки автобусов большого класса для выполнения маршрутов регулярных перевозок по регулярным тарифам у единственного поставщика. <…> Предмет государственного контракта — поставка автобусов большого класса в количестве 165 единиц. Общая цена государственного контракта составляет — 3 069 000 000 рублей 00 копеек, включая НДС», — сообщается в тексте распоряжения на сайте окружного правительства. По условию государственного контракта, транспорт должен отойти в распоряжение округа до 1 июня 2024 года. Средства на приобретение пассажирских автобусов «АвтоМАЗ» предусмотрены бюджетом ХМАО. Ранее URA.RU сообщало о том, что завод «ГИРД» из Миасса (Челябинская область) направил нефтедобывающей компании в Сургуте 44 вахтовых автобуса. Машины полностью состоят из отечественных комплектующих. Правительство Югры заключит госконтракт на 3 миллиарда рублей с ООО «АвтоМАЗ» на поставку 165 пассажирских автобусов большого класса (до 12 метров в длину). Соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства ХМАО. «Принять решение об осуществлении закупки автобусов большого класса для выполнения маршрутов регулярных перевозок по регулярным тарифам у единственного поставщика. <…> Предмет государственного контракта — поставка автобусов большого класса в количестве 165 единиц. Общая цена государственного контракта составляет — 3 069 000 000 рублей 00 копеек, включая НДС», — сообщается в тексте распоряжения на сайте окружного правительства. По условию государственного контракта, транспорт должен отойти в распоряжение округа до 1 июня 2024 года. Средства на приобретение пассажирских автобусов «АвтоМАЗ» предусмотрены бюджетом ХМАО. Ранее URA.RU сообщало о том, что завод «ГИРД» из Миасса (Челябинская область) направил нефтедобывающей компании в Сургуте 44 вахтовых автобуса. Машины полностью состоят из отечественных комплектующих. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям