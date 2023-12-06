06 декабря 2023

Правительство ХМАО закупит 165 пассажирских автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы и автобусные остановки. Сургут, общественный транспорт, салон автобуса, пассажиры
На пассажирские автобусы власти округа потратят 3 миллиарда рублей бюджетных средств Фото:

Правительство Югры заключит госконтракт на 3 миллиарда рублей с ООО «АвтоМАЗ» на поставку 165 пассажирских автобусов большого класса (до 12 метров в длину). Соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства ХМАО.

«Принять решение об осуществлении закупки автобусов большого класса для выполнения маршрутов регулярных перевозок по регулярным тарифам у единственного поставщика. <…> Предмет государственного контракта — поставка автобусов большого класса в количестве 165 единиц. Общая цена государственного контракта составляет — 3 069 000 000 рублей 00 копеек, включая НДС», — сообщается в тексте распоряжения на сайте окружного правительства.

По условию государственного контракта, транспорт должен отойти в распоряжение округа до 1 июня 2024 года. Средства на приобретение пассажирских автобусов «АвтоМАЗ» предусмотрены бюджетом ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало о том, что завод «ГИРД» из Миасса (Челябинская область) направил нефтедобывающей компании в Сургуте 44 вахтовых автобуса. Машины полностью состоят из отечественных комплектующих.

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Правительство Югры заключит госконтракт на 3 миллиарда рублей с ООО «АвтоМАЗ» на поставку 165 пассажирских автобусов большого класса (до 12 метров в длину). Соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства ХМАО. «Принять решение об осуществлении закупки автобусов большого класса для выполнения маршрутов регулярных перевозок по регулярным тарифам у единственного поставщика. <…> Предмет государственного контракта — поставка автобусов большого класса в количестве 165 единиц. Общая цена государственного контракта составляет — 3 069 000 000 рублей 00 копеек, включая НДС», — сообщается в тексте распоряжения на сайте окружного правительства. По условию государственного контракта, транспорт должен отойти в распоряжение округа до 1 июня 2024 года. Средства на приобретение пассажирских автобусов «АвтоМАЗ» предусмотрены бюджетом ХМАО. Ранее URA.RU сообщало о том, что завод «ГИРД» из Миасса (Челябинская область) направил нефтедобывающей компании в Сургуте 44 вахтовых автобуса. Машины полностью состоят из отечественных комплектующих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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