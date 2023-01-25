Миасский завод направил десятки автобусов нефтяникам ХМАО. Фото

25 января 2023 в 10:19 Размер текста - 17 +

Миасские автобусы состоят только из российских комплектующих Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Завод «ГИРД» из Миасса (Челябинская область) направил нефтедобывающей компании в Сургуте 44 вахтовых автобуса. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании, машины полностью состоят из отечественных комплектующих. «Завод изготовил и отгрузил партию из 44 единиц вахтовых автобусов „Берлога“. Техника с бортовой платформой на шасси „Урал“ создана полностью на основе российских комплектующих», — сообщили URA.RU в «ГИРДе». Автобус универсален. Машину оснастили так, что она может использоваться не только для перевозки 14 пассажиров, но и для перевозки различных грузов и оборудования. Автобус представляет собой фургон с климатическим оборудованием, вентиляцией и освещением; кабина — с бортовым оборудованием системы контроля за работой техники. Чтобы добиться отказоустойчивости, производитель дополнительно утеплил аккумуляторный и моторные отсеки. Техника может работать при широком диапазоне температур: от минус 50 до 40 градусов. Вкупе с высокой проходимостью и доступностью запчастей в ходе ремонтов это обеспечивает стабильный спрос на автобус. В 2022 году партии автобусов из 50 и 39 единиц были отгружены разным покупателям. Программа импортозамещения позволила обеспечить для российской экономики значительный выбор товаров отечественных производителей. Стимулы для компаний были разработаны российским правительством в ответ на введение рядом иностранных государств экономических санкций. Ограничения были объявлены после начала проведения спецоперации на Украине. Миасские автобусы смогут работать при температурах от минус 50 до 40 градусов Фото: пресс-служба завода «ГИРД» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Завод «ГИРД» из Миасса (Челябинская область) направил нефтедобывающей компании в Сургуте 44 вахтовых автобуса. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании, машины полностью состоят из отечественных комплектующих. «Завод изготовил и отгрузил партию из 44 единиц вахтовых автобусов „Берлога“. Техника с бортовой платформой на шасси „Урал“ создана полностью на основе российских комплектующих», — сообщили URA.RU в «ГИРДе». Автобус универсален. Машину оснастили так, что она может использоваться не только для перевозки 14 пассажиров, но и для перевозки различных грузов и оборудования. Автобус представляет собой фургон с климатическим оборудованием, вентиляцией и освещением; кабина — с бортовым оборудованием системы контроля за работой техники. Чтобы добиться отказоустойчивости, производитель дополнительно утеплил аккумуляторный и моторные отсеки. Техника может работать при широком диапазоне температур: от минус 50 до 40 градусов. Вкупе с высокой проходимостью и доступностью запчастей в ходе ремонтов это обеспечивает стабильный спрос на автобус. В 2022 году партии автобусов из 50 и 39 единиц были отгружены разным покупателям. Программа импортозамещения позволила обеспечить для российской экономики значительный выбор товаров отечественных производителей. Стимулы для компаний были разработаны российским правительством в ответ на введение рядом иностранных государств экономических санкций. Ограничения были объявлены после начала проведения спецоперации на Украине.