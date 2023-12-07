Правительство России остановило рост цен на топливо

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Посещение электроподстанции Пахра М.В. Мишустиным, мишустин михаил
Принятые правительством меры смогли закрыть потребности агропромышленного комплекса, сказал Мишустин Фото:

Введенные ограничения на вывоз из России нефтепродуктов поспособствовали решению проблемы с ростом цен на топливо. Об этом 7 декабря заявил глава правительства России Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.

«Осенью была проведена работа по стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов, для чего мы частично ограничили их вывоз из страны», — указал премьер-министр. Текст его выступления опубликован на сайте правительства.

Он также добавил, что проведенная правительством работа смогла стабилизировать внутренний рынок топлива и предотвратило повышение роста цен. Также усилиями кабмина удалось полностью закрыть потребности агропромышленного комплекса в горюче-смазочных материалах.

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Введенные ограничения на вывоз из России нефтепродуктов поспособствовали решению проблемы с ростом цен на топливо. Об этом 7 декабря заявил глава правительства России Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина. «Осенью была проведена работа по стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов, для чего мы частично ограничили их вывоз из страны», — указал премьер-министр. Текст его выступления опубликован на сайте правительства. Он также добавил, что проведенная правительством работа смогла стабилизировать внутренний рынок топлива и предотвратило повышение роста цен. Также усилиями кабмина удалось полностью закрыть потребности агропромышленного комплекса в горюче-смазочных материалах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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