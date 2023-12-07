Правительство России остановило рост цен на топливо

07 декабря 2023 в 17:23 Размер текста - 17 +

Принятые правительством меры смогли закрыть потребности агропромышленного комплекса, сказал Мишустин Фото: Георгий Бергал © URA.RU Введенные ограничения на вывоз из России нефтепродуктов поспособствовали решению проблемы с ростом цен на топливо. Об этом 7 декабря заявил глава правительства России Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина. «Осенью была проведена работа по стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов, для чего мы частично ограничили их вывоз из страны», — указал премьер-министр. Текст его выступления опубликован на сайте правительства. Он также добавил, что проведенная правительством работа смогла стабилизировать внутренний рынок топлива и предотвратило повышение роста цен. Также усилиями кабмина удалось полностью закрыть потребности агропромышленного комплекса в горюче-смазочных материалах.

Введенные ограничения на вывоз из России нефтепродуктов поспособствовали решению проблемы с ростом цен на топливо. Об этом 7 декабря заявил глава правительства России Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина. «Осенью была проведена работа по стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов, для чего мы частично ограничили их вывоз из страны», — указал премьер-министр. Текст его выступления опубликован на сайте правительства. Он также добавил, что проведенная правительством работа смогла стабилизировать внутренний рынок топлива и предотвратило повышение роста цен. Также усилиями кабмина удалось полностью закрыть потребности агропромышленного комплекса в горюче-смазочных материалах.