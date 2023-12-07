07 декабря 2023

В Перми майор полиции избила иностранку на пороге отдела по вопросам миграции

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Общественной палаты Свердловской области. Екатеринбург, погоны, майор, полиция
После инцидента майор полиции была уволена из МВД Фото:

В Индустриальном районе Перми майор полиции избила иностранку, пришедшую в отдел по вопросам миграции. Все произошло у входа в здание. В отношении сотрудницы МВД было возбуждено уголовное дело. Информация об этом размещена в картотеке Индустриального районного суда.

«В день, когда на пороге отдела МВД произошла драка между иностранкой и сотрудницей полиции, в здании проводился капитальный ремонт. Рабочие залили бетонные полы, а сверху постелили доски. Майор полиции, занимавшая должность начальника отдела по вопросам миграции, решила впускать пришедших на прием граждан по одному, чтобы не устраивать в отделе столпотворение и не испортить высыхающий пол. Когда сотрудница полиции приоткрыла дверь, к ней обратилась женщина, которая принесла в отдел удостоверение о своем трудоустройстве. Иностранка сказала, что замерзла, и попросила пустить ее внутрь. Майор не хотела ее пропускать, тогда между женщинами завязалась потасовка», — говорится в решении суда. По словам потерпевшей, майор полиции зажала ее в дверях, ударила рукой, после чего стала пинать ногой. Здоровью женщины был причинен легкий вред.

Сотрудница полиции вытолкала жительницу Перми на улицу и закрыла дверь. После этого она отправилась в свой кабинет писать рапорт о случившемся. Ее коллеги, услышав шум, вызвали наряд Росгвардии. В отношении майора полиции было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Превышение должностных полномочий». Сразу после этого она была уволена со службы. Подсудимая вину в совершенном преступлении не признала. Она пояснила, что объяснила женщине, как направить уведомление по почте или через МФЦ. Также, по ее словам, пострадавшая сама вцепилась в ее руку. Из-за этого сотруднице МВД пришлось отталкивать женщину от себя, чтобы закрыть дверь.

Суд признал экс-сотрудницу полиции виновной в превышении должностных полномочий и дал ей три года условного лишения свободы. Также она должна будет выплатить пострадавшей 20 тысяч рублей в качестве морального вреда. Решение суда вступило в законную силу.

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В Индустриальном районе Перми майор полиции избила иностранку, пришедшую в отдел по вопросам миграции. Все произошло у входа в здание. В отношении сотрудницы МВД было возбуждено уголовное дело. Информация об этом размещена в картотеке Индустриального районного суда. «В день, когда на пороге отдела МВД произошла драка между иностранкой и сотрудницей полиции, в здании проводился капитальный ремонт. Рабочие залили бетонные полы, а сверху постелили доски. Майор полиции, занимавшая должность начальника отдела по вопросам миграции, решила впускать пришедших на прием граждан по одному, чтобы не устраивать в отделе столпотворение и не испортить высыхающий пол. Когда сотрудница полиции приоткрыла дверь, к ней обратилась женщина, которая принесла в отдел удостоверение о своем трудоустройстве. Иностранка сказала, что замерзла, и попросила пустить ее внутрь. Майор не хотела ее пропускать, тогда между женщинами завязалась потасовка», — говорится в решении суда. По словам потерпевшей, майор полиции зажала ее в дверях, ударила рукой, после чего стала пинать ногой. Здоровью женщины был причинен легкий вред. Сотрудница полиции вытолкала жительницу Перми на улицу и закрыла дверь. После этого она отправилась в свой кабинет писать рапорт о случившемся. Ее коллеги, услышав шум, вызвали наряд Росгвардии. В отношении майора полиции было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Превышение должностных полномочий». Сразу после этого она была уволена со службы. Подсудимая вину в совершенном преступлении не признала. Она пояснила, что объяснила женщине, как направить уведомление по почте или через МФЦ. Также, по ее словам, пострадавшая сама вцепилась в ее руку. Из-за этого сотруднице МВД пришлось отталкивать женщину от себя, чтобы закрыть дверь. Суд признал экс-сотрудницу полиции виновной в превышении должностных полномочий и дал ей три года условного лишения свободы. Также она должна будет выплатить пострадавшей 20 тысяч рублей в качестве морального вреда. Решение суда вступило в законную силу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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