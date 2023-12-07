ЧелГУ и Росавтодор заключили контракт на создание дорожного чат-бота Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Студенты Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) создадут чат-бот на основе искусственного интеллекта, который частично будет выполнять функции дорожных диспетчеров. Подписание соглашения между ректором ЧелГУ Сергеем Таскаевым и руководителем Упрдор «Южный Урал» Владимиром Муравьевым состоялось 7 декабря, передает корреспондент URA.RU.

«Задача — до конца 2024 года уже получить полноценный продукт, которым будут пользоваться и подрядчики, и заказчики, и, самое главное, пользователи дорог. Хорошо укладывать асфальт и проектировать научились, теперь необходимо сделать дороги безопасными и комфортными», — передает слова Муравьева корреспондент агентства.

Бот возьмет на себя часть задач диспетчерской службы: ответы на часто задаваемые вопросы, обратную связь, сигналы подрядчикам и информирование путешественников. Диспетчерская служба при этом продолжит оказывать помощь. Тестирование проекта планируют на лето, однако полноценную работу чат-бот начнет к концу 2024 года.

«Мы относимся к классическим вузам и славимся фундаментальными науками: те задачи, которые для нас поставили — по большому счету, наше все. Мы здесь чувствуем себя, как рыба в воде. Огромное спасибо Росавтодору, это их инициатива», — заключил Таскаев.

Разработкой будут заниматься студенты нескольких институтов ЧелГУ. Как сообщил второкурсник Владислав Ческидов, команда уже собрана, а до начала создания чат-бота осталось завершить несколько небольших задач.

Сотрудничество позволит создать приложение на основе искусственного интеллекта для пользователей дорог и подрядчиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU