Стало известно, как будет выглядеть новая набережная Миасса в Челябинске. Обустройство двух участков берега реки анонсировал на прямой линии губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он подчеркнул, что строительство начнется в 2024 году. Берег реки благоустроят от улицы Энгельса до Северо-Крымской, сообщили в мэрии.
«Первый и второй участки набережной реки Миасс будут обустроены от Свердловского проспекта до улицы Косарева. Также, возможно, будет благоустроен участок от Свердловского проспекта до улицы Энгельса. Прибрежные зоны будут сделаны в парковом стиле, без гранита и бетона, с мостиками», — сообщили в мэрии.
Презентация проекта благоустройства набережной состоится 8 декабря в здании Южно-Уральского государственного аграрного университета. Круглый стол по вопросу благоустройства набережной реки Миасс в Челябинске проведет общественная палата региона. В мероприятии примут участие представители органов власти и бизнеса, проектных организации, некоммерческих организаций и общественности.
5 декабря губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время прямой линии с жителями региона сообщил о строительстве новых участков набережной вдоль реки Миасс до ТРК «Родник». По его словам, в реализацию проекта благоустройства берега реки Миасс инвестируют бюджетные и частные средства. Прибрежная зона будет обустроена со стороны ЖК «Манхэттен» и улицы Братьев Кашириных.
Ночной вид набережной реки Миасс на участке от Свердловского проспекта до улицы Энгельса
Фото: администрация г. Челябинска
1 и 2 участок (левый берег) от Свердловского проспекта до улицы Косарева — общий вид
Фото: администрация г. Челябинска
Понтоны у реки Миасс на участке от Свердловского проспекта до улицы Энгельса
Стало известно, как будет выглядеть новая набережная Миасса в Челябинске. Обустройство двух участков берега реки анонсировал на прямой линии губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он подчеркнул, что строительство начнется в 2024 году. Берег реки благоустроят от улицы Энгельса до Северо-Крымской, сообщили в мэрии. «Первый и второй участки набережной реки Миасс будут обустроены от Свердловского проспекта до улицы Косарева. Также, возможно, будет благоустроен участок от Свердловского проспекта до улицы Энгельса. Прибрежные зоны будут сделаны в парковом стиле, без гранита и бетона, с мостиками», — сообщили в мэрии. Презентация проекта благоустройства набережной состоится 8 декабря в здании Южно-Уральского государственного аграрного университета. Круглый стол по вопросу благоустройства набережной реки Миасс в Челябинске проведет общественная палата региона. В мероприятии примут участие представители органов власти и бизнеса, проектных организации, некоммерческих организаций и общественности. 5 декабря губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время прямой линии с жителями региона сообщил о строительстве новых участков набережной вдоль реки Миасс до ТРК «Родник». По его словам, в реализацию проекта благоустройства берега реки Миасс инвестируют бюджетные и частные средства. Прибрежная зона будет обустроена со стороны ЖК «Манхэттен» и улицы Братьев Кашириных.