Новую набережную Миасса в Челябинске начнут строить в следующем году

Новые участки набережной реки Миасс обустроят от улицы Энгельса до Северо-Крымской Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Стало известно, как будет выглядеть новая набережная Миасса в Челябинске. Обустройство двух участков берега реки анонсировал на прямой линии губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он подчеркнул, что строительство начнется в 2024 году. Берег реки благоустроят от улицы Энгельса до Северо-Крымской, сообщили в мэрии.

«Первый и второй участки набережной реки Миасс будут обустроены от Свердловского проспекта до улицы Косарева. Также, возможно, будет благоустроен участок от Свердловского проспекта до улицы Энгельса. Прибрежные зоны будут сделаны в парковом стиле, без гранита и бетона, с мостиками», — сообщили в мэрии.

Презентация проекта благоустройства набережной состоится 8 декабря в здании Южно-Уральского государственного аграрного университета. Круглый стол по вопросу благоустройства набережной реки Миасс в Челябинске проведет общественная палата региона. В мероприятии примут участие представители органов власти и бизнеса, проектных организации, некоммерческих организаций и общественности.

5 декабря губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время прямой линии с жителями региона сообщил о строительстве новых участков набережной вдоль реки Миасс до ТРК «Родник». По его словам, в реализацию проекта благоустройства берега реки Миасс инвестируют бюджетные и частные средства. Прибрежная зона будет обустроена со стороны ЖК «Манхэттен» и улицы Братьев Кашириных.

Ночной вид набережной реки Миасс на участке от Свердловского проспекта до улицы Энгельса Фото: администрация г. Челябинска

1 и 2 участок (левый берег) от Свердловского проспекта до улицы Косарева — общий вид Фото: администрация г. Челябинска

Понтоны у реки Миасс на участке от Свердловского проспекта до улицы Энгельса Фото: администрация г. Челябинска