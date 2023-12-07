Курганцы, недовольные увольнением педиатра, готовы пожаловаться Путину

Жители курганского села встретились с главврачом, уволившим педиатра

Жители села Введенское требуют вернуть педиатра на работу Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жители села Введенского Кетовского округа Курганской области, недовольные увольнением педиатра Ирины Ковалевой, встретились с руководством межрайонной больницы №3. Они сообщили, что готовы пожаловаться на прямую линию президенту Путину, если кадровый вопрос не будет решен, рассказал URA.RU участник собрания.

«На встречу с главврачом межрайонной больницы №3 пришли порядка пятидесяти человек. Жители села возмущены тем, что педиатра Ковалеву уволили без отработки. Даже если врач решила уволиться по собственному желанию, при таком дефиците кадров ей могли предложить улучшить условия труда, чтобы она осталась. Врач сама проживает в селе. Найти специалиста с таким опытом, желающего переехать в село, непросто», — отмечает участник собрания.

На встрече жители отметили, что готовы обратиться с жалобой на прямую линию президента РФ Владимира Путина, так как не хотят остаться без единственного педиатра. Главврач, по словам участника собрания, заявила, что будет уговаривать педиатра вернуться на работу. В частности, Ковалевой готовы предложить доплату за то, что в день она принимает не 30 пациентов, а более 50. Доплата может составить 20 тысяч рублей.

URA.RU писало, что курганцы массово просят депздрав вернуть уволенного педиатра. Жители села Введенского заявили, что единственный педиатр Ирина Ковалева лишилась работы из-за невыполненного плана по диспансеризации. У специалиста большая нагрузка, а также нет условий для проведения диспансеризации детей (нет узких специалистов). В депздраве ответили, что Ковалева уволилась по собственному желанию, но главврач предложила ей вернуться на работу. Прямая линия президента Владимира Путина пройдет 14 декабря.