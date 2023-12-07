Пермский омбудсмен прокатился на симуляторе МиГа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авиатренажер ТУ-154. Челябинска, авиасимулятор, кабина самолета, ту-154, самолет, ту154, аэропорт имени курчатова, авиатренажер
Сапко посидел за штурвалом тренажера МиГ-31 Фото:

Пермский уполномоченный по правам человека Игорь Сапко приехал с визитом в войсковую часть в Пермском крае, базирующуюся на аэродроме Большое Савино в поселке Сокол. Там омбудсмен посидел за штурвалом тренажера-симулятора истребителя МиГ-31 и пообщался с солдатами-срочниками. О результатах поездки Сапко написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Испытал сегодня на себе ощущение полета, находясь за штурвалом настоящего военного авиационного тренажера истребителя-перехватчика МиГ-31. Пообщался с ребятами, проходящими военную службу по призыву, и командирами подразделений части», — пишет Сапко. Во время общения с солдатами Сапко рассказал про свой опыт службы в ВМФ, а срочники оставили ему свои обращения.

Обмудсмен приехал в войсковую часть в сопровождении главного федерального инспектора по Пермскому краю Сергея Половникова и военного прокурора Пермского гарнизона Сергея Голипада. В ходе визита уполномоченный отметил, что условия для срочников отличаются от тех, в которых служил сам Сапко. В части у солдат есть необходимые предметы мебели, кухня с холодильником, стиральная машина, сушилка, а также спортинвентарь. Омбудсмен добавил, что в части работают профессионалы, открытые к общению.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский уполномоченный по правам человека Игорь Сапко приехал с визитом в войсковую часть в Пермском крае, базирующуюся на аэродроме Большое Савино в поселке Сокол. Там омбудсмен посидел за штурвалом тренажера-симулятора истребителя МиГ-31 и пообщался с солдатами-срочниками. О результатах поездки Сапко написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Испытал сегодня на себе ощущение полета, находясь за штурвалом настоящего военного авиационного тренажера истребителя-перехватчика МиГ-31. Пообщался с ребятами, проходящими военную службу по призыву, и командирами подразделений части», — пишет Сапко. Во время общения с солдатами Сапко рассказал про свой опыт службы в ВМФ, а срочники оставили ему свои обращения. Обмудсмен приехал в войсковую часть в сопровождении главного федерального инспектора по Пермскому краю Сергея Половникова и военного прокурора Пермского гарнизона Сергея Голипада. В ходе визита уполномоченный отметил, что условия для срочников отличаются от тех, в которых служил сам Сапко. В части у солдат есть необходимые предметы мебели, кухня с холодильником, стиральная машина, сушилка, а также спортинвентарь. Омбудсмен добавил, что в части работают профессионалы, открытые к общению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...