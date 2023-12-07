Пермский омбудсмен прокатился на симуляторе МиГа

07 декабря 2023 в 19:39 Размер текста - 17 +

Сапко посидел за штурвалом тренажера МиГ-31 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермский уполномоченный по правам человека Игорь Сапко приехал с визитом в войсковую часть в Пермском крае, базирующуюся на аэродроме Большое Савино в поселке Сокол. Там омбудсмен посидел за штурвалом тренажера-симулятора истребителя МиГ-31 и пообщался с солдатами-срочниками. О результатах поездки Сапко написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Испытал сегодня на себе ощущение полета, находясь за штурвалом настоящего военного авиационного тренажера истребителя-перехватчика МиГ-31. Пообщался с ребятами, проходящими военную службу по призыву, и командирами подразделений части», — пишет Сапко. Во время общения с солдатами Сапко рассказал про свой опыт службы в ВМФ, а срочники оставили ему свои обращения. Обмудсмен приехал в войсковую часть в сопровождении главного федерального инспектора по Пермскому краю Сергея Половникова и военного прокурора Пермского гарнизона Сергея Голипада. В ходе визита уполномоченный отметил, что условия для срочников отличаются от тех, в которых служил сам Сапко. В части у солдат есть необходимые предметы мебели, кухня с холодильником, стиральная машина, сушилка, а также спортинвентарь. Омбудсмен добавил, что в части работают профессионалы, открытые к общению.

Пермский уполномоченный по правам человека Игорь Сапко приехал с визитом в войсковую часть в Пермском крае, базирующуюся на аэродроме Большое Савино в поселке Сокол. Там омбудсмен посидел за штурвалом тренажера-симулятора истребителя МиГ-31 и пообщался с солдатами-срочниками. О результатах поездки Сапко написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Испытал сегодня на себе ощущение полета, находясь за штурвалом настоящего военного авиационного тренажера истребителя-перехватчика МиГ-31. Пообщался с ребятами, проходящими военную службу по призыву, и командирами подразделений части», — пишет Сапко. Во время общения с солдатами Сапко рассказал про свой опыт службы в ВМФ, а срочники оставили ему свои обращения. Обмудсмен приехал в войсковую часть в сопровождении главного федерального инспектора по Пермскому краю Сергея Половникова и военного прокурора Пермского гарнизона Сергея Голипада. В ходе визита уполномоченный отметил, что условия для срочников отличаются от тех, в которых служил сам Сапко. В части у солдат есть необходимые предметы мебели, кухня с холодильником, стиральная машина, сушилка, а также спортинвентарь. Омбудсмен добавил, что в части работают профессионалы, открытые к общению.