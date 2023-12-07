Новый глава Пыть-Яха отказывает прежнему мэру в личной встрече

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Портфель министра. Москва, портфель, портфели депутатов, портфель министра
Экс-глава Пыть-Яха Александр Морозов пытается попасть на прием к Дмитрию Горбунову Фото:

Новый глава Пыть-Яха (ХМАО) Дмитрий Горбунов отказывает в личной встрече прежнему мэру — Александру Морозову. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.

По словам собеседника агентства, Морозов уже несколько дней добивается приема, но пока безрезультатно. Секретарь в приемной вынуждена объяснять своему бывшему шефу, что у Горбунова слишком плотное расписание и в нем пока нет свободных окон для встречи. «Говорят, что причастным к этому может быть спикер думы Пыть-Яха Дмитрий Уреки. Он внушает Горбунову мысль, что поддерживать отношения с Морозовым не имеет смысла, поскольку тот уже „сбитый летчик“ в политическом смысле», — сообщил инсайдер.

Горбунов и Уреки не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Сам Морозов в разговоре с журналистом агентства заявил, что у него есть номер мобильного телефона нового главы Пыть-Яха и у них в отношениях «все нормально».

Ранее URA.RU сообщало, что Горбунов устроил разнос начальнику отдела кадров и муниципальной службы мэрии Яне Каримовой. Поводом стала табличка с фривольным содержанием, которая была размещена на двери кабинета чиновницы.

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Новый глава Пыть-Яха (ХМАО) Дмитрий Горбунов отказывает в личной встрече прежнему мэру — Александру Морозову. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. По словам собеседника агентства, Морозов уже несколько дней добивается приема, но пока безрезультатно. Секретарь в приемной вынуждена объяснять своему бывшему шефу, что у Горбунова слишком плотное расписание и в нем пока нет свободных окон для встречи. «Говорят, что причастным к этому может быть спикер думы Пыть-Яха Дмитрий Уреки. Он внушает Горбунову мысль, что поддерживать отношения с Морозовым не имеет смысла, поскольку тот уже „сбитый летчик“ в политическом смысле», — сообщил инсайдер. Горбунов и Уреки не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Сам Морозов в разговоре с журналистом агентства заявил, что у него есть номер мобильного телефона нового главы Пыть-Яха и у них в отношениях «все нормально». Ранее URA.RU сообщало, что Горбунов устроил разнос начальнику отдела кадров и муниципальной службы мэрии Яне Каримовой. Поводом стала табличка с фривольным содержанием, которая была размещена на двери кабинета чиновницы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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