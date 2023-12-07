Новые электрички запустят между Екатеринбургом и Челябинском

По новому графику поездов, между Екатеринбургом и Челябинском начнет курсировать дополнительная пара электричек. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.
«С 10 декабря между Екатеринбургом и Челябинском начнут курсировать два дополнительных пригородных поезда. Один из них следует по маршруту в направлении „туда“, другой — „обратно“», — говорится в сообщении. Новые рейсы будут выполняться с пятницы по понедельник включительно.
Пригородный поезд Екатеринбург — Челябинск будет отправляться из столицы Урала в 11:10 по местному времени и прибывать в Челябинск в 15:20. В обратном направлении поезд Челябинск — Екатеринбург будет отправляться в 13:38 и прибывать в Екатеринбург в 17:39.
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