Челябинские электрички в сторону Златоуста будут ходить по-новому

07 декабря 2023 в 21:03 Размер текста - 17 +

Электрички пойдут по новому расписанию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Электрички из Челябинска в сторону Златоуста будут ходить по новому расписанию. Как рассказали в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), расписание изменили по просьбам пассажиров. «В связи с обращениями граждан, изменяется расписание некоторых пригородных поездов на златоустовском направлении. Изменения вступят в силу с 10 декабря 2023 года», — отметили в ЮУЖД. Пригородный поезд №7135, который следует по маршруту Челябинск — Бакал, со станции отправления будет отходить в 17:20 (вместо 17:40). Состав №6055 Челябинск — Златоуст будет отправляться в 17:40 (вместо 18:52). Электричка №6041 Челябинск — Миасс будет отправляться из Челябинска в 19:42 (вместо 20:34).

Электрички из Челябинска в сторону Златоуста будут ходить по новому расписанию. Как рассказали в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), расписание изменили по просьбам пассажиров. «В связи с обращениями граждан, изменяется расписание некоторых пригородных поездов на златоустовском направлении. Изменения вступят в силу с 10 декабря 2023 года», — отметили в ЮУЖД. Пригородный поезд №7135, который следует по маршруту Челябинск — Бакал, со станции отправления будет отходить в 17:20 (вместо 17:40). Состав №6055 Челябинск — Златоуст будет отправляться в 17:40 (вместо 18:52). Электричка №6041 Челябинск — Миасс будет отправляться из Челябинска в 19:42 (вместо 20:34).