Челябинские электрички в сторону Златоуста будут ходить по-новому

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Электрички пойдут по новому расписанию Фото:

Электрички из Челябинска в сторону Златоуста будут ходить по новому расписанию. Как рассказали в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), расписание изменили по просьбам пассажиров.

«В связи с обращениями граждан, изменяется расписание некоторых пригородных поездов на златоустовском направлении. Изменения вступят в силу с 10 декабря 2023 года», — отметили в ЮУЖД.

Пригородный поезд №7135, который следует по маршруту Челябинск — Бакал, со станции отправления будет отходить в 17:20 (вместо 17:40). Состав №6055 Челябинск — Златоуст будет отправляться в 17:40 (вместо 18:52). Электричка №6041 Челябинск — Миасс будет отправляться из Челябинска в 19:42 (вместо 20:34).

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Электрички из Челябинска в сторону Златоуста будут ходить по новому расписанию. Как рассказали в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), расписание изменили по просьбам пассажиров. «В связи с обращениями граждан, изменяется расписание некоторых пригородных поездов на златоустовском направлении. Изменения вступят в силу с 10 декабря 2023 года», — отметили в ЮУЖД. Пригородный поезд №7135, который следует по маршруту Челябинск — Бакал, со станции отправления будет отходить в 17:20 (вместо 17:40). Состав №6055 Челябинск — Златоуст будет отправляться в 17:40 (вместо 18:52). Электричка №6041 Челябинск — Миасс будет отправляться из Челябинска в 19:42 (вместо 20:34).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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