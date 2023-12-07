Из Екатеринбурга в зону СВО уедет рекордно большая гумпомощь

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Отправка гуманитарного груза. Екатеринбург, гуманитарная помощь
Общий вес груза достигает 120 тонн (Фото архив) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Фонд поддержки ветеранов «Серафим» из Екатеринбурга отправляется в зону специальной военной операции РФ на Украине с рекордным для области гуманитарным конвоем. Информацией с URA.RU поделилась пресс-служба фонда.

«10 декабря команда фонда запланировала погрузку и отправку семи грузовых фур с гуманитарной помощью объемом от 86 кубических метров. Это рекордная для Свердловской области отправка за все время СВО», — утверждают в фонде. Машины, укомплектованные по запросам боевых подразделений, отправятся из Екатеринбурга в Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.

В гуманитарный груз вошли: 11 автомобилей повышенной проходимости, один легковой и по два багги с прицепами для эвакуации раненых. Также будут отправлены: медикаменты, запасные части для автомобильного и вездеходного транспорта, инструменты для ремонта автомобилей и обустройства окопов, газ в баллонах, электроника, оптика, одежда и многое другое. В общей сложности вес груза достигает порядка 120 тонн.

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Фонд поддержки ветеранов «Серафим» из Екатеринбурга отправляется в зону специальной военной операции РФ на Украине с рекордным для области гуманитарным конвоем. Информацией с URA.RU поделилась пресс-служба фонда. «10 декабря команда фонда запланировала погрузку и отправку семи грузовых фур с гуманитарной помощью объемом от 86 кубических метров. Это рекордная для Свердловской области отправка за все время СВО», — утверждают в фонде. Машины, укомплектованные по запросам боевых подразделений, отправятся из Екатеринбурга в Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. В гуманитарный груз вошли: 11 автомобилей повышенной проходимости, один легковой и по два багги с прицепами для эвакуации раненых. Также будут отправлены: медикаменты, запасные части для автомобильного и вездеходного транспорта, инструменты для ремонта автомобилей и обустройства окопов, газ в баллонах, электроника, оптика, одежда и многое другое. В общей сложности вес груза достигает порядка 120 тонн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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