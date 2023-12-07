Из Екатеринбурга в зону СВО уедет рекордно большая гумпомощь

07 декабря 2023 в 21:38 Размер текста - 17 +

Общий вес груза достигает 120 тонн (Фото архив) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Фонд поддержки ветеранов «Серафим» из Екатеринбурга отправляется в зону специальной военной операции РФ на Украине с рекордным для области гуманитарным конвоем. Информацией с URA.RU поделилась пресс-служба фонда. «10 декабря команда фонда запланировала погрузку и отправку семи грузовых фур с гуманитарной помощью объемом от 86 кубических метров. Это рекордная для Свердловской области отправка за все время СВО», — утверждают в фонде. Машины, укомплектованные по запросам боевых подразделений, отправятся из Екатеринбурга в Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. В гуманитарный груз вошли: 11 автомобилей повышенной проходимости, один легковой и по два багги с прицепами для эвакуации раненых. Также будут отправлены: медикаменты, запасные части для автомобильного и вездеходного транспорта, инструменты для ремонта автомобилей и обустройства окопов, газ в баллонах, электроника, оптика, одежда и многое другое. В общей сложности вес груза достигает порядка 120 тонн.

Фонд поддержки ветеранов «Серафим» из Екатеринбурга отправляется в зону специальной военной операции РФ на Украине с рекордным для области гуманитарным конвоем. Информацией с URA.RU поделилась пресс-служба фонда. «10 декабря команда фонда запланировала погрузку и отправку семи грузовых фур с гуманитарной помощью объемом от 86 кубических метров. Это рекордная для Свердловской области отправка за все время СВО», — утверждают в фонде. Машины, укомплектованные по запросам боевых подразделений, отправятся из Екатеринбурга в Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. В гуманитарный груз вошли: 11 автомобилей повышенной проходимости, один легковой и по два багги с прицепами для эвакуации раненых. Также будут отправлены: медикаменты, запасные части для автомобильного и вездеходного транспорта, инструменты для ремонта автомобилей и обустройства окопов, газ в баллонах, электроника, оптика, одежда и многое другое. В общей сложности вес груза достигает порядка 120 тонн.