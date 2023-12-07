AT: Остин безосновательно обвинил РФ в планах напасть на Европу

07 декабря 2023 в 22:14 Размер текста - 17 +

Остин заявил, что после спецоперации на Украине Россия нападет на Европу Фото: Официальный сайт президента Украины Заявление шефа Пентагона Ллойда Остина, что Россия расширит спецоперацию за пределы Украины лишено оснований и бездоказательно. Об этом пишет Asia Times. «Остин представил себе угрозу в том виде, что Россия, покончив с Украиной, начнет нападения на Европу. Однако объективно нет никаких доказательств того, что Москва угрожает кому-либо в ЕС», — пишет издание . Автор подчеркивает, что нет признаков того, что РФ намерена расширяться в Прибалтике или в Восточной Европе. Кроме того, нет данных, которые бы подтвердили тезис Остина о возможном вторжении в Европу. Издание пишет, что данные слова шефа Пентагона вводят всех в заблуждение. Ранее президент США Джо Байден заявил, что после победы на Украине Россия нападет на страны НАТО. Поэтому он убеждает Конгресс Соединенных Штатов выделить дополнительную военную помощь Украине. Но республиканцы отказываются идти на диалог с Белым домом. Байден призвал оппонентов к поиску межпартийного компромисса. Он хочет решить вопрос до начала рождественских каникул, передает «Национальная служба новостей».

Заявление шефа Пентагона Ллойда Остина, что Россия расширит спецоперацию за пределы Украины лишено оснований и бездоказательно. Об этом пишет Asia Times. «Остин представил себе угрозу в том виде, что Россия, покончив с Украиной, начнет нападения на Европу. Однако объективно нет никаких доказательств того, что Москва угрожает кому-либо в ЕС», — пишет издание. Автор подчеркивает, что нет признаков того, что РФ намерена расширяться в Прибалтике или в Восточной Европе. Кроме того, нет данных, которые бы подтвердили тезис Остина о возможном вторжении в Европу. Издание пишет, что данные слова шефа Пентагона вводят всех в заблуждение. Ранее президент США Джо Байден заявил, что после победы на Украине Россия нападет на страны НАТО. Поэтому он убеждает Конгресс Соединенных Штатов выделить дополнительную военную помощь Украине. Но республиканцы отказываются идти на диалог с Белым домом. Байден призвал оппонентов к поиску межпартийного компромисса. Он хочет решить вопрос до начала рождественских каникул, передает «Национальная служба новостей».