Болгария отправит Украине дефектные ПЗРК

07 декабря 2023 в 23:35 Размер текста - 17 +

На вооружение ВСУ может поступить устаревшее и дефектное вооружение Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr Комиссия по обороне болгарского парламента одобрила отправку Украине дефектных переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Об этом сообщает болгарское агентство Novinite. «Болгария безвозмездно передаст Украине дефектные, выведенные из строя или излишние переносные зенитные ракетные комплексы. Также в этот перечень вошли противовоздушные ракеты различных типов», — пишет издание со ссылкой на одобренный документ. Отмечается, что минобороны Болгарии определит излишние запасы соответствующих вооружений и подготовит список к январю-февралю 2024 года. В рамках этой инициативы Киев может получить ракеты типа 5В55Р (К) к зенитно-ракетным комплексам С-300. Попадающее на Украину западное оружие, в том числе ПЗРК и ПТРК, в силу зашкаливающей там коррупции расползается по всему миру, оказываясь в зоне других региональных конфликтов. В том числе это вооружение попадает в руки организованной преступности, террористов и экстремистов различных мастей, отмечают в МИД РФ. Бойцы Армии обороны Израиля, продвигаясь вглубь сектора Газа, ранее обнаружили склады палестинской группировки ХАМАС, где хранилось оружие, попавшее с территории Украины.

Комиссия по обороне болгарского парламента одобрила отправку Украине дефектных переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Об этом сообщает болгарское агентство Novinite. «Болгария безвозмездно передаст Украине дефектные, выведенные из строя или излишние переносные зенитные ракетные комплексы. Также в этот перечень вошли противовоздушные ракеты различных типов», — пишет издание со ссылкой на одобренный документ. Отмечается, что минобороны Болгарии определит излишние запасы соответствующих вооружений и подготовит список к январю-февралю 2024 года. В рамках этой инициативы Киев может получить ракеты типа 5В55Р (К) к зенитно-ракетным комплексам С-300. Попадающее на Украину западное оружие, в том числе ПЗРК и ПТРК, в силу зашкаливающей там коррупции расползается по всему миру, оказываясь в зоне других региональных конфликтов. В том числе это вооружение попадает в руки организованной преступности, террористов и экстремистов различных мастей, отмечают в МИД РФ. Бойцы Армии обороны Израиля, продвигаясь вглубь сектора Газа, ранее обнаружили склады палестинской группировки ХАМАС, где хранилось оружие, попавшее с территории Украины.