Menadefense: ВС Израиля нашли тайники ХАМАС с украинским оружием

11 ноября 2023 в 00:17 Размер текста - 17 +

Израильские военные обнаружили в тайниках украинское оружие Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Бойцы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), продвигаясь вглубь сектора Газа, обнаружили склады палестинской группировки ХАМАС, где хранилось оружие, попавшее с территории Украины. Об этом сообщил израильский источник из числа военных. «В секторе Газа и вокруг него военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили тайники ХАМАС с техникой европейского и американского производства (АТ-4, ракетные установки NLAW), предположительно, доставленные из Украины. <…> Только за прошлый год палестинские боевики получила не менее 50 ПТРК Javelin, 20 ПЗРК FIM-92 Stinger, 20 105-мм гаубиц L118, 30 БЛА Switchblade, примерно 100 БПЛА Phoenix Ghost и около 50 БЛА Black Hornet Nano», — передает алжирское издание Menadefense со ссылкой на свой источник. По версии журналистов, каналы нелегальной перепродажи вооружения ВСУ стали открываться с момента первых поставок помощи Киеву. Оплата осуществлялась через Darknet. Для транспортировки оружия украинские власти используют склады в Львовской, Одесской, Николаевской, Хмельницкой и Черниговской областях. Эта деятельность ведется с разрешения Минобороны страны. Поставки осуществляют через фиктивные компании, которыми руководит бывший глава Одесской области Максим Марченко, уверены в СМИ. По данным Киевского международного института социологии, более 30% опрошенных граждан считают свою страну безнадежно коррумпированной. По словам американского журналиста Сеймура Херша, украинские власти присвоили себе порядка 400 тысяч долларов из средств, которые выделялись на поддержку Киева, передает RT. Также, по данным источников, знакомых с обстановкой на фронтах спецоперации, нехватка боеприпасов у ВСУ напрямую связана с коррупцией в стране. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бойцы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), продвигаясь вглубь сектора Газа, обнаружили склады палестинской группировки ХАМАС, где хранилось оружие, попавшее с территории Украины. Об этом сообщил израильский источник из числа военных. «В секторе Газа и вокруг него военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили тайники ХАМАС с техникой европейского и американского производства (АТ-4, ракетные установки NLAW), предположительно, доставленные из Украины. <…> Только за прошлый год палестинские боевики получила не менее 50 ПТРК Javelin, 20 ПЗРК FIM-92 Stinger, 20 105-мм гаубиц L118, 30 БЛА Switchblade, примерно 100 БПЛА Phoenix Ghost и около 50 БЛА Black Hornet Nano», — передает алжирское издание Menadefense со ссылкой на свой источник. По версии журналистов, каналы нелегальной перепродажи вооружения ВСУ стали открываться с момента первых поставок помощи Киеву. Оплата осуществлялась через Darknet. Для транспортировки оружия украинские власти используют склады в Львовской, Одесской, Николаевской, Хмельницкой и Черниговской областях. Эта деятельность ведется с разрешения Минобороны страны. Поставки осуществляют через фиктивные компании, которыми руководит бывший глава Одесской области Максим Марченко, уверены в СМИ. По данным Киевского международного института социологии, более 30% опрошенных граждан считают свою страну безнадежно коррумпированной. По словам американского журналиста Сеймура Херша, украинские власти присвоили себе порядка 400 тысяч долларов из средств, которые выделялись на поддержку Киева, передает RT. Также, по данным источников, знакомых с обстановкой на фронтах спецоперации, нехватка боеприпасов у ВСУ напрямую связана с коррупцией в стране.