07 декабря 2023

Курганская ГИБДД обнаружила нарушения на федеральной трассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД проверили трассу на наличие дефектов Фото:

В Курганской области сотрудники Госавтоинспекции нашли дефекты дорожного покрытия на 16 участках трассы «Иртыш». Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

«Сотрудники Госавтоинспекции проверили дорогу „Иртыш“. В ходе обследования были найдены дефекты дорожного покрытия в виде выбоин на 16 участках. Возбуждено уголовное дело об административном правонарушении по статье „Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог“», — сообщили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Ранее дефекты фиксировались на 14 участках в Варгашинском, Лебяжьевском и Макушинском округах, и генеральному подрядчику объявили предостережение. Для принятия оперативных мер по устранению недостатков организована совместная работа с ФКУ Упрдор «Южный Урал» и подрядными организациями.

В Шадринске администрация отказалась принимать ремонт дороги и тротуаров из-за дефектов, которые видны невооруженным глазом. Работы подрядчика оплачены частично, а полную сумму он получит только после стопроцентного исправления недочетов, в том числе и тех, которые появятся весной.

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В Курганской области сотрудники Госавтоинспекции нашли дефекты дорожного покрытия на 16 участках трассы «Иртыш». Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. «Сотрудники Госавтоинспекции проверили дорогу „Иртыш“. В ходе обследования были найдены дефекты дорожного покрытия в виде выбоин на 16 участках. Возбуждено уголовное дело об административном правонарушении по статье „Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог“», — сообщили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Ранее дефекты фиксировались на 14 участках в Варгашинском, Лебяжьевском и Макушинском округах, и генеральному подрядчику объявили предостережение. Для принятия оперативных мер по устранению недостатков организована совместная работа с ФКУ Упрдор «Южный Урал» и подрядными организациями. В Шадринске администрация отказалась принимать ремонт дороги и тротуаров из-за дефектов, которые видны невооруженным глазом. Работы подрядчика оплачены частично, а полную сумму он получит только после стопроцентного исправления недочетов, в том числе и тех, которые появятся весной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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