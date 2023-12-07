Курганская ГИБДД обнаружила нарушения на федеральной трассе

08 декабря 2023 в 01:44 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД проверили трассу на наличие дефектов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области сотрудники Госавтоинспекции нашли дефекты дорожного покрытия на 16 участках трассы «Иртыш». Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. «Сотрудники Госавтоинспекции проверили дорогу „Иртыш“. В ходе обследования были найдены дефекты дорожного покрытия в виде выбоин на 16 участках. Возбуждено уголовное дело об административном правонарушении по статье „Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог“», — сообщили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Ранее дефекты фиксировались на 14 участках в Варгашинском, Лебяжьевском и Макушинском округах, и генеральному подрядчику объявили предостережение. Для принятия оперативных мер по устранению недостатков организована совместная работа с ФКУ Упрдор «Южный Урал» и подрядными организациями. В Шадринске администрация отказалась принимать ремонт дороги и тротуаров из-за дефектов, которые видны невооруженным глазом. Работы подрядчика оплачены частично, а полную сумму он получит только после стопроцентного исправления недочетов, в том числе и тех, которые появятся весной.

В Курганской области сотрудники Госавтоинспекции нашли дефекты дорожного покрытия на 16 участках трассы «Иртыш». Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. «Сотрудники Госавтоинспекции проверили дорогу „Иртыш“. В ходе обследования были найдены дефекты дорожного покрытия в виде выбоин на 16 участках. Возбуждено уголовное дело об административном правонарушении по статье „Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог“», — сообщили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Ранее дефекты фиксировались на 14 участках в Варгашинском, Лебяжьевском и Макушинском округах, и генеральному подрядчику объявили предостережение. Для принятия оперативных мер по устранению недостатков организована совместная работа с ФКУ Упрдор «Южный Урал» и подрядными организациями. В Шадринске администрация отказалась принимать ремонт дороги и тротуаров из-за дефектов, которые видны невооруженным глазом. Работы подрядчика оплачены частично, а полную сумму он получит только после стопроцентного исправления недочетов, в том числе и тех, которые появятся весной.