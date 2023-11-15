15 ноября 2023

В курганском городе власти отказались принять ремонт дороги с дефектами

© Служба новостей «URA.RU»
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В Шадринске чиновники не приняли ремонт дороги по ул. Автомобилистов (фото из архива) Фото:

В Шадринске Курганской области власти отказались принять ремонт дороги и тротуаров по ул. Автомобилистов из-за дефектов, которые видны невооруженным глазом. Работа подрядчика оплачена частично, обследование качества работ будет проведено весной 2024 года, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Ремонт улицы Автомобилистов принят и оплачен частично. Дефекты в работе подрядчика на проезжей части и тротуарах видны невооруженным глазом. Оставшуюся часть денег подрядчик получит только после стопроцентного исправления всех дефектов, в том числе и тех, которые появятся весной», — сообщили в мэрии.

Заместитель главы города по строительству и архитектуре Елена Мезенцева подчеркнула, что все недочеты зафиксированы. Обследование и приемка работ в полном объеме будет продолжена весной 2024 года.

Ранее URA.RU писало, что жители Шадринска пожаловались на некачественный ремонт тротуара и дороги по улице Красноармейская. Ремонт был сделан в 2022 году, однако часть тротуара обвалилась. Подрядчик должен быть устранить дефект за свой счет.

Подрядчик должен исправить дефекты при ремонте дороги и тротуара по ул. Автомобилистов в Шадринске
Подрядчик должен исправить дефекты при ремонте дороги и тротуара по ул. Автомобилистов в Шадринске
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В Шадринске Курганской области власти отказались принять ремонт дороги и тротуаров по ул. Автомобилистов из-за дефектов, которые видны невооруженным глазом. Работа подрядчика оплачена частично, обследование качества работ будет проведено весной 2024 года, сообщили в пресс-службе городской администрации. «Ремонт улицы Автомобилистов принят и оплачен частично. Дефекты в работе подрядчика на проезжей части и тротуарах видны невооруженным глазом. Оставшуюся часть денег подрядчик получит только после стопроцентного исправления всех дефектов, в том числе и тех, которые появятся весной», — сообщили в мэрии. Заместитель главы города по строительству и архитектуре Елена Мезенцева подчеркнула, что все недочеты зафиксированы. Обследование и приемка работ в полном объеме будет продолжена весной 2024 года. Ранее URA.RU писало, что жители Шадринска пожаловались на некачественный ремонт тротуара и дороги по улице Красноармейская. Ремонт был сделан в 2022 году, однако часть тротуара обвалилась. Подрядчик должен быть устранить дефект за свой счет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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