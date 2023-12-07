07 декабря 2023

Екатеринбургский ТРЦ поднял стоимость парковки до 80 тысяч рублей за ночь. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Жилой квартал "Нагорный". Екатеринбург, паркинг, автомобиль, парковка, подземная, машиноместо
Стоимость повышена для разгрузки паркинга ТРЦ Фото:

В екатеринбургском ТРЦ «Академический» на период штормового предупреждения и заморозков стоимость парковки поднялась до 80 тысяч рублей за ночь. Об этом рассказали представители торгово-развлекательного центра.

«В целях обеспечения наличия свободных парковочных мест для посетителей торгового центра, на период действия штормового предупреждения о заморозках, в ТРЦ Академический изменился тариф парковки. С 00:00 до 08:00 утра стоимость парковки составляет десять тысяч рублей в час. Итого за ночь 80 тысяч рублей», — следует из объявления в сообществе «ТРЦ Академический, г. Екатеринбург» соцсети «ВКонтакте».

Для посетителей кинотеатра и ресторана правила парковки остались прежними. «Не рекомендуем оставлять свой транспорт в паркинге на ночь», — подытожили представители ТРЦ.

В Свердловскую область пришли морозы до -40 градусов. Местные волонтеры организовали экипажи с помощью для замерзших автомобилистов и пешеходов. Добродетели работают недалеко от Екатеринбурга.

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В екатеринбургском ТРЦ «Академический» на период штормового предупреждения и заморозков стоимость парковки поднялась до 80 тысяч рублей за ночь. Об этом рассказали представители торгово-развлекательного центра. «В целях обеспечения наличия свободных парковочных мест для посетителей торгового центра, на период действия штормового предупреждения о заморозках, в ТРЦ Академический изменился тариф парковки. С 00:00 до 08:00 утра стоимость парковки составляет десять тысяч рублей в час. Итого за ночь 80 тысяч рублей», — следует из объявления в сообществе «ТРЦ Академический, г. Екатеринбург» соцсети «ВКонтакте». Для посетителей кинотеатра и ресторана правила парковки остались прежними. «Не рекомендуем оставлять свой транспорт в паркинге на ночь», — подытожили представители ТРЦ. В Свердловскую область пришли морозы до -40 градусов. Местные волонтеры организовали экипажи с помощью для замерзших автомобилистов и пешеходов. Добродетели работают недалеко от Екатеринбурга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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