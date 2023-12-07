В екатеринбургском ТРЦ «Академический» на период штормового предупреждения и заморозков стоимость парковки поднялась до 80 тысяч рублей за ночь. Об этом рассказали представители торгово-развлекательного центра.
«В целях обеспечения наличия свободных парковочных мест для посетителей торгового центра, на период действия штормового предупреждения о заморозках, в ТРЦ Академический изменился тариф парковки. С 00:00 до 08:00 утра стоимость парковки составляет десять тысяч рублей в час. Итого за ночь 80 тысяч рублей», — следует из объявления в сообществе «ТРЦ Академический, г. Екатеринбург» соцсети «ВКонтакте».
Для посетителей кинотеатра и ресторана правила парковки остались прежними. «Не рекомендуем оставлять свой транспорт в паркинге на ночь», — подытожили представители ТРЦ.
В Свердловскую область пришли морозы до -40 градусов. Местные волонтеры организовали экипажи с помощью для замерзших автомобилистов и пешеходов. Добродетели работают недалеко от Екатеринбурга.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.