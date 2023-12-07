07 декабря 2023

В Екатеринбурге на четыре часа задержали авиарейс в Пхукет. Скрин

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Аэропорт "Кольцово" во время снегопада. Екатеринбург, снег, аэропорт, нелетная погода, зима, непогода, впп, взлетно-посадочная полоса, взлетное поле
Причина задержки рейса неизвестна Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержан на четыре часа рейс WZ-3045 авиакомпании Red Wings в Пхукет (Таиланд). Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

«Вылет самолета B-777 из Екатеринбурга планировался в 04:50, а посадка в Пхукете намечалась в 14:55 по местному времени. Рейс WZ-3045 задержан до 09:10», — следует из онлайн-табло. Причина задержки рейса неизвестна.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержан на четыре часа рейс WZ-3045 авиакомпании Red Wings в Пхукет (Таиланд). Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. «Вылет самолета B-777 из Екатеринбурга планировался в 04:50, а посадка в Пхукете намечалась в 14:55 по местному времени. Рейс WZ-3045 задержан до 09:10», — следует из онлайн-табло. Причина задержки рейса неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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