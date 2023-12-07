Причина задержки рейса неизвестна
В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержан на четыре часа рейс WZ-3045 авиакомпании Red Wings в Пхукет (Таиланд). Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.
«Вылет самолета B-777 из Екатеринбурга планировался в 04:50, а посадка в Пхукете намечалась в 14:55 по местному времени. Рейс WZ-3045 задержан до 09:10», — следует из онлайн-табло. Причина задержки рейса неизвестна.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.
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