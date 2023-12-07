ГД обсудит законопроект о буллинге в школах после стрельбы в брянской гимназии

Законопроект, который предусматривает профилактику травли в школах, обсудят на парламентских слушаниях в Госдуме до конца декабря. Об этом заявила первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»).
«Документ был анонсирован депутатами еще в октябре 2022 года. К его рассмотрению решили вернуться после стрельбы в брянской гимназии», — пишут «Ведомости».
Лантратова пояснила изданию, что законопроект межфракционный и на его подготовку ушло больше времени, чем предполагалось. Депутат добавила, что тема травли в школах уже обсуждалась в ходе пленарного заседания в Думе в связи с трагедией в Брянске.
Восьмиклассница устроила стрельбу в гимназии Брянска из ружья «Бекас-3». В результате школьница ранила пятерых учеников. Еще двое погибли, включая саму 14-летнюю стрелявшую. По словам учеников, восьмиклассница мало общалась с другими школьниками.
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