ГД обсудит законопроект о буллинге в школах после стрельбы в брянской гимназии

08 декабря 2023 в 04:38 Размер текста - 17 +

В Госдуме к законопроекту о буллинге вернулись после стрельбы в брянской школе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска Законопроект, который предусматривает профилактику травли в школах, обсудят на парламентских слушаниях в Госдуме до конца декабря. Об этом заявила первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»). «Документ был анонсирован депутатами еще в октябре 2022 года. К его рассмотрению решили вернуться после стрельбы в брянской гимназии», — пишут «Ведомости». Лантратова пояснила изданию, что законопроект межфракционный и на его подготовку ушло больше времени, чем предполагалось. Депутат добавила, что тема травли в школах уже обсуждалась в ходе пленарного заседания в Думе в связи с трагедией в Брянске. Восьмиклассница устроила стрельбу в гимназии Брянска из ружья «Бекас-3». В результате школьница ранила пятерых учеников. Еще двое погибли, включая саму 14-летнюю стрелявшую. По словам учеников, восьмиклассница мало общалась с другими школьниками.

Законопроект, который предусматривает профилактику травли в школах, обсудят на парламентских слушаниях в Госдуме до конца декабря. Об этом заявила первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»). «Документ был анонсирован депутатами еще в октябре 2022 года. К его рассмотрению решили вернуться после стрельбы в брянской гимназии», — пишут «Ведомости». Лантратова пояснила изданию, что законопроект межфракционный и на его подготовку ушло больше времени, чем предполагалось. Депутат добавила, что тема травли в школах уже обсуждалась в ходе пленарного заседания в Думе в связи с трагедией в Брянске. Восьмиклассница устроила стрельбу в гимназии Брянска из ружья «Бекас-3». В результате школьница ранила пятерых учеников. Еще двое погибли, включая саму 14-летнюю стрелявшую. По словам учеников, восьмиклассница мало общалась с другими школьниками.