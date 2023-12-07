07 декабря 2023

ГД обсудит законопроект о буллинге в школах после стрельбы в брянской гимназии

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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, госдума, государственная дума, гд
В Госдуме к законопроекту о буллинге вернулись после стрельбы в брянской школе Фото:
новость из сюжета
Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска

Законопроект, который предусматривает профилактику травли в школах, обсудят на парламентских слушаниях в Госдуме до конца декабря. Об этом заявила первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»).

«Документ был анонсирован депутатами еще в октябре 2022 года. К его рассмотрению решили вернуться после стрельбы в брянской гимназии», — пишут «Ведомости».

Лантратова пояснила изданию, что законопроект межфракционный и на его подготовку ушло больше времени, чем предполагалось. Депутат добавила, что тема травли в школах уже обсуждалась в ходе пленарного заседания в Думе в связи с трагедией в Брянске.

Восьмиклассница устроила стрельбу в гимназии Брянска из ружья «Бекас-3». В результате школьница ранила пятерых учеников. Еще двое погибли, включая саму 14-летнюю стрелявшую. По словам учеников, восьмиклассница мало общалась с другими школьниками.

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Законопроект, который предусматривает профилактику травли в школах, обсудят на парламентских слушаниях в Госдуме до конца декабря. Об этом заявила первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»). «Документ был анонсирован депутатами еще в октябре 2022 года. К его рассмотрению решили вернуться после стрельбы в брянской гимназии», — пишут «Ведомости». Лантратова пояснила изданию, что законопроект межфракционный и на его подготовку ушло больше времени, чем предполагалось. Депутат добавила, что тема травли в школах уже обсуждалась в ходе пленарного заседания в Думе в связи с трагедией в Брянске. Восьмиклассница устроила стрельбу в гимназии Брянска из ружья «Бекас-3». В результате школьница ранила пятерых учеников. Еще двое погибли, включая саму 14-летнюю стрелявшую. По словам учеников, восьмиклассница мало общалась с другими школьниками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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