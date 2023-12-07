Стало известно, как восьмиклассница в Брянске пронесла в школу оружие. Фото

Shot: восьмиклассница в Брянске пронесла оружие в тубусе для бумаг
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
новость из сюжета
Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска

Восьмиклассница скрытно пронесла в гимназию ружье «Бекас-3» в тубусе для бумаг. После чего произвела из него несколько выстрелов.

«Восьмиклассница пронесла в школу охотничье ружье «Бекас-3 в тубусе для бумаг», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что девочка незаметно взяла оружие у своего отца, которое находилось дома.

Фото:

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Восьмиклассница скрытно пронесла в гимназию ружье «Бекас-3» в тубусе для бумаг. После чего произвела из него несколько выстрелов. «Восьмиклассница пронесла в школу охотничье ружье «Бекас-3 в тубусе для бумаг», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что девочка незаметно взяла оружие у своего отца, которое находилось дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...