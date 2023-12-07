новость из сюжетаВосьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска
Восьмиклассница скрытно пронесла в гимназию ружье «Бекас-3» в тубусе для бумаг. После чего произвела из него несколько выстрелов.
«Восьмиклассница пронесла в школу охотничье ружье «Бекас-3 в тубусе для бумаг», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что девочка незаметно взяла оружие у своего отца, которое находилось дома.
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