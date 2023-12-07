Россия достигла рекорда в товарообороте с Китаем

Товарооборот России и Китая за январь—ноябрь 2023 года вырос на 26,7% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Товарооборот России и Китая за 11 прошедших месяцев достиг рекордных показателей. Он составил 218,17 миллиарда долларов.

«Товарооборот России и Китая за январь—ноябрь 2023 года вырос на 26,7%, составив рекордные 218,17 млрд долларов», — сообщила таможня КНР, передает РИА Новости. Отмечается, что цель, которая была установлена на следующий год, уже выполнена.