Россия достигла рекорда в товарообороте с Китаем

Товарооборот России и Китая за январь—ноябрь 2023 года вырос на 26,7%
Товарооборот России и Китая за 11 прошедших месяцев достиг рекордных показателей. Он составил 218,17 миллиарда долларов.
«Товарооборот России и Китая за январь—ноябрь 2023 года вырос на 26,7%, составив рекордные 218,17 млрд долларов», — сообщила таможня КНР, передает РИА Новости. Отмечается, что цель, которая была установлена на следующий год, уже выполнена.
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