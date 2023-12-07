Россия достигла рекорда в товарообороте с Китаем

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Южноуральский ТЛК. Челябинск., грузоперевозки, контейнер из китая
Товарооборот России и Китая за январь—ноябрь 2023 года вырос на 26,7% Фото:

Товарооборот России и Китая за 11 прошедших месяцев достиг рекордных показателей. Он составил 218,17 миллиарда долларов.

«Товарооборот России и Китая за январь—ноябрь 2023 года вырос на 26,7%, составив рекордные 218,17 млрд долларов», — сообщила таможня КНР, передает РИА Новости. Отмечается, что цель, которая была установлена на следующий год, уже выполнена.

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Товарооборот России и Китая за 11 прошедших месяцев достиг рекордных показателей. Он составил 218,17 миллиарда долларов. «Товарооборот России и Китая за январь—ноябрь 2023 года вырос на 26,7%, составив рекордные 218,17 млрд долларов», — сообщила таможня КНР, передает РИА Новости. Отмечается, что цель, которая была установлена на следующий год, уже выполнена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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