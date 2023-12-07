Российские танкисты уничтожили артиллерию ВСУ под Купянском

Российские танкисты уничтожили артиллерию Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском. Об этом сообщили в Минобороны.
«На Купянском направлении экипажи танков Т-80БВМ Западного военного округа уничтожили артиллерийские позиции ВСУ. Также танкисты успешно сровняли с землей наблюдательный пункт ВСУ», — сообщают РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
В ведомстве отмечают, что военные РФ успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении. Огонь корректируют с помощью беспилотников в небе, а их камеры затем фиксируют уничтожение противника.
Ранее экипажи танков Т-72Б3 группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные позиции ВСУ на Купянском направлении. Разгром позиций противника подтвердили кадры объективного контроля.
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