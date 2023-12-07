07 декабря 2023

Российские танкисты уничтожили артиллерию ВСУ под Купянском

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, милитари, танкисты, армия, оружие, милитаризация, танк, z войска, сбойка
С помощью дронов танкисты практикуют стрельбу с закрытых огневых позиций Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские танкисты уничтожили артиллерию Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском. Об этом сообщили в Минобороны.

«На Купянском направлении экипажи танков Т-80БВМ Западного военного округа уничтожили артиллерийские позиции ВСУ. Также танкисты успешно сровняли с землей наблюдательный пункт ВСУ», — сообщают РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

В ведомстве отмечают, что военные РФ успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении. Огонь корректируют с помощью беспилотников в небе, а их камеры затем фиксируют уничтожение противника.

Ранее экипажи танков Т-72Б3 группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные позиции ВСУ на Купянском направлении. Разгром позиций противника подтвердили кадры объективного контроля.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские танкисты уничтожили артиллерию Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском. Об этом сообщили в Минобороны. «На Купянском направлении экипажи танков Т-80БВМ Западного военного округа уничтожили артиллерийские позиции ВСУ. Также танкисты успешно сровняли с землей наблюдательный пункт ВСУ», — сообщают РИА Новости со ссылкой на Минобороны. В ведомстве отмечают, что военные РФ успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении. Огонь корректируют с помощью беспилотников в небе, а их камеры затем фиксируют уничтожение противника. Ранее экипажи танков Т-72Б3 группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные позиции ВСУ на Купянском направлении. Разгром позиций противника подтвердили кадры объективного контроля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...