Российские танкисты уничтожили артиллерию ВСУ под Купянском

08 декабря 2023 в 05:30 Размер текста - 17 +

С помощью дронов танкисты практикуют стрельбу с закрытых огневых позиций Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские танкисты уничтожили артиллерию Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском. Об этом сообщили в Минобороны. «На Купянском направлении экипажи танков Т-80БВМ Западного военного округа уничтожили артиллерийские позиции ВСУ. Также танкисты успешно сровняли с землей наблюдательный пункт ВСУ», — сообщают РИА Новости со ссылкой на Минобороны. В ведомстве отмечают, что военные РФ успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении. Огонь корректируют с помощью беспилотников в небе, а их камеры затем фиксируют уничтожение противника. Ранее экипажи танков Т-72Б3 группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные позиции ВСУ на Купянском направлении. Разгром позиций противника подтвердили кадры объективного контроля.

Российские танкисты уничтожили артиллерию Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском. Об этом сообщили в Минобороны. «На Купянском направлении экипажи танков Т-80БВМ Западного военного округа уничтожили артиллерийские позиции ВСУ. Также танкисты успешно сровняли с землей наблюдательный пункт ВСУ», — сообщают РИА Новости со ссылкой на Минобороны. В ведомстве отмечают, что военные РФ успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении. Огонь корректируют с помощью беспилотников в небе, а их камеры затем фиксируют уничтожение противника. Ранее экипажи танков Т-72Б3 группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные позиции ВСУ на Купянском направлении. Разгром позиций противника подтвердили кадры объективного контроля.