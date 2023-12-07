В Кунгуре восстановлено отопление, которое отключалось из-за аварии

Отопление восстановили утром 8 декабря
В Кунгуре Пермского края восстановили отопление. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
«Теплоснабжение восстановлено в 06:10 8 декабря 2023 года. К реагированию на происшествие привлекались восемь единиц техники и 13 человек», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Отопление пропадало во многих домах Кунгура из-за аварии на коммунальных сетях. Из-за кратковременного отключения электричества свою работу останавливали насосы на двух городских котельных, которые позже были оперативно запущены, но их включения не выдержали старые трубы, что привело к утечке.
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