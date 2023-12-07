07 декабря 2023

Екатеринбуржцы остались без трамваев в 40-градусный мороз

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снег в городе. Екатеринбург , гостиница исеть, конструктивизм, общественный транспорт, город екатеринбург, трамвай
Трамваи приходится ждать по 40 минут, пожаловались горожане Фото:

Жители Екатеринбурга пожаловались на долгое ожидание трамваев, некоторые приходится ждать по 40 минут и дольше, сообщили URA.RU читатели. В пресс-службе мэрии рассказали, что проблемы с движением связаны с повреждением контактной сети.

«В связи с повреждением контактной сети задержано движение трамваев 2,8,14,20,12,21,3,16 маршрутов по улице Луначарского от Челюскинцев до проспекта Ленина в обоих направлениях», — рассказали в администрации.

Также из-за аварии с участием трамвая в районе станции Южной затруднено движение общественного транспорта от остановки Фрунзе до Фучика. «От Керамики до Ботанической трамваи едут», — добавляют в администрации.

В Екатеринбурге утром 8 декабря столбики термометра показали -36 градусов. Холода продлятся в области до следующей неделе.

Обновлено в 9:33, добавлен комментарий мэрии. «Движение трамваев по улице 8 Марта восстановили», — рассказали в пресс-службе.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Екатеринбурга пожаловались на долгое ожидание трамваев, некоторые приходится ждать по 40 минут и дольше, сообщили URA.RU читатели. В пресс-службе мэрии рассказали, что проблемы с движением связаны с повреждением контактной сети. «В связи с повреждением контактной сети задержано движение трамваев 2,8,14,20,12,21,3,16 маршрутов по улице Луначарского от Челюскинцев до проспекта Ленина в обоих направлениях», — рассказали в администрации. Также из-за аварии с участием трамвая в районе станции Южной затруднено движение общественного транспорта от остановки Фрунзе до Фучика. «От Керамики до Ботанической трамваи едут», — добавляют в администрации. В Екатеринбурге утром 8 декабря столбики термометра показали -36 градусов. Холода продлятся в области до следующей неделе. Обновлено в 9:33, добавлен комментарий мэрии. «Движение трамваев по улице 8 Марта восстановили», — рассказали в пресс-службе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...