Общество Транспорт Екатеринбуржцы остались без трамваев в 40-градусный мороз 08 декабря 2023 в 09:20 Размер текста - 17 + Трамваи приходится ждать по 40 минут, пожаловались горожане Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Екатеринбурга пожаловались на долгое ожидание трамваев, некоторые приходится ждать по 40 минут и дольше, сообщили URA.RU читатели. В пресс-службе мэрии рассказали, что проблемы с движением связаны с повреждением контактной сети. «В связи с повреждением контактной сети задержано движение трамваев 2,8,14,20,12,21,3,16 маршрутов по улице Луначарского от Челюскинцев до проспекта Ленина в обоих направлениях», — рассказали в администрации. Также из-за аварии с участием трамвая в районе станции Южной затруднено движение общественного транспорта от остановки Фрунзе до Фучика. «От Керамики до Ботанической трамваи едут», — добавляют в администрации. В Екатеринбурге утром 8 декабря столбики термометра показали -36 градусов. Холода продлятся в области до следующей неделе. Обновлено в 9:33, добавлен комментарий мэрии. «Движение трамваев по улице 8 Марта восстановили», — рассказали в пресс-службе. Жители Екатеринбурга пожаловались на долгое ожидание трамваев, некоторые приходится ждать по 40 минут и дольше, сообщили URA.RU читатели. В пресс-службе мэрии рассказали, что проблемы с движением связаны с повреждением контактной сети. «В связи с повреждением контактной сети задержано движение трамваев 2,8,14,20,12,21,3,16 маршрутов по улице Луначарского от Челюскинцев до проспекта Ленина в обоих направлениях», — рассказали в администрации. Также из-за аварии с участием трамвая в районе станции Южной затруднено движение общественного транспорта от остановки Фрунзе до Фучика. «От Керамики до Ботанической трамваи едут», — добавляют в администрации. В Екатеринбурге утром 8 декабря столбики термометра показали -36 градусов. Холода продлятся в области до следующей неделе. Обновлено в 9:33, добавлен комментарий мэрии. «Движение трамваев по улице 8 Марта восстановили», — рассказали в пресс-службе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям