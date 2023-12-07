Власти курганского округа не согласились с жалобами жителей на отсутствие угля

08 декабря 2023 в 10:45 Размер текста - 17 +

Власти Макушинского округа отмечают, что проблем с углем в муниципалитете нет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители администрации Макушинского муниципального округа заявили, что в городе нет проблем с наличием угля, несмотря на то, что раньше на это жаловались местные жители. О происходящем в округе представители власти рассказали в группе администрации в соцсети «ВКонтакте». «Информация о проблемах с поставкой угля, является недостоверной. В настоящее время в котельной в наличии находится около двух тысяч тонн угля, также ожидаются дополнительные поставки: на станции г. Макушино находятся 15 вагонов угольного топлива, на станции Петропавловск — 12 вагонов», — указано в сообщении. В администрации отметили, что в целом какие-либо проблемы или перебои с подачей теплоснабжения в округе отсутствуют. В домах города Макушино тепловой режим поддерживается на уровне +20 градусов, что соответствует норме. По словам властей перебоев или падения температуры не было зафиксировано. Вопрос с отоплением находится на контроле главы округа Василия Пигачева. Источник, знакомый с ситуацией, сообщал, что угля в местной котельной почти не оставалось. По словам экс-депутата Госдумы Василия Шишкоедова, проживающего в округе, новая партия угля была закуплена, и она ждет разгрузки, но из-за бюрократических процедур этот процесс затягивается.

Представители администрации Макушинского муниципального округа заявили, что в городе нет проблем с наличием угля, несмотря на то, что раньше на это жаловались местные жители. О происходящем в округе представители власти рассказали в группе администрации в соцсети «ВКонтакте». «Информация о проблемах с поставкой угля, является недостоверной. В настоящее время в котельной в наличии находится около двух тысяч тонн угля, также ожидаются дополнительные поставки: на станции г. Макушино находятся 15 вагонов угольного топлива, на станции Петропавловск — 12 вагонов», — указано в сообщении. В администрации отметили, что в целом какие-либо проблемы или перебои с подачей теплоснабжения в округе отсутствуют. В домах города Макушино тепловой режим поддерживается на уровне +20 градусов, что соответствует норме. По словам властей перебоев или падения температуры не было зафиксировано. Вопрос с отоплением находится на контроле главы округа Василия Пигачева. Источник, знакомый с ситуацией, сообщал, что угля в местной котельной почти не оставалось. По словам экс-депутата Госдумы Василия Шишкоедова, проживающего в округе, новая партия угля была закуплена, и она ждет разгрузки, но из-за бюрократических процедур этот процесс затягивается.