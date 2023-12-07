Светофоры и «лежачие полицейские» в два раза сократили ДТП в Кургане

08 декабря 2023 в 10:20 Размер текста - 17 +

С помощью светофоров и неровностей дороги для пешеходов стали безопаснее Фото: Размик Закарян © URA.RU Наезды машин на пешеходов в Кургане сократились за несколько лет в два раза с помощью светофоров и «лежачих полицейских». Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД УМВД России по Курганской области. «Введение светофорного регулирования, а также устройство искусственных неровностей на пешеходных переходах, повысило уровень безопасности дорожного движения. Если в 2020 году было зарегистрировано 53 ДТП, связанных с наездами на пешеходов, то в текущем году — 25 ДТП», — сообщила пресс-служба управления региональной Госавтоинспекции. Также было уточнение, что после установки в 2019 году светофоров и переводу всех нерегулируемых пешеходных переходов в разряд регулируемых на проспекте Маршала Голикова удалось сократить число наездов на пешеходов на этом участке до практически абсолютного минимума. В 2018 году там было зарегистрировано 14 наездов, а в 2023 всего один случай. Всего с 2020 года в областном центре установлено 123 транспортных светофора, а перед 101 нерегулируемым пешеходным переходом дорожники устроили искусственные неровности. По данным УГИБДД, они появились неспроста — в местах установки их требует соответствие ГОСТ. «Светофорное регулирование с применением вызывной фазы для движения пешеходов („с кнопкой“) на пешеходном переходе устанавливается, если наземный пешеходный переход расположен на дорогах с двухсторонним движением с двумя и более полосами для каждого направления, на дороге с односторонним движением — с числом полос три и более», — пояснили в управлении. А «полицейских» на дорогах установили для принудительного снижения максимально допустимой скорости движения транспорта до 40 км/ч и менее. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Наезды машин на пешеходов в Кургане сократились за несколько лет в два раза с помощью светофоров и «лежачих полицейских». Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД УМВД России по Курганской области. «Введение светофорного регулирования, а также устройство искусственных неровностей на пешеходных переходах, повысило уровень безопасности дорожного движения. Если в 2020 году было зарегистрировано 53 ДТП, связанных с наездами на пешеходов, то в текущем году — 25 ДТП», — сообщила пресс-служба управления региональной Госавтоинспекции. Также было уточнение, что после установки в 2019 году светофоров и переводу всех нерегулируемых пешеходных переходов в разряд регулируемых на проспекте Маршала Голикова удалось сократить число наездов на пешеходов на этом участке до практически абсолютного минимума. В 2018 году там было зарегистрировано 14 наездов, а в 2023 всего один случай. Всего с 2020 года в областном центре установлено 123 транспортных светофора, а перед 101 нерегулируемым пешеходным переходом дорожники устроили искусственные неровности. По данным УГИБДД, они появились неспроста — в местах установки их требует соответствие ГОСТ. «Светофорное регулирование с применением вызывной фазы для движения пешеходов („с кнопкой“) на пешеходном переходе устанавливается, если наземный пешеходный переход расположен на дорогах с двухсторонним движением с двумя и более полосами для каждого направления, на дороге с односторонним движением — с числом полос три и более», — пояснили в управлении. А «полицейских» на дорогах установили для принудительного снижения максимально допустимой скорости движения транспорта до 40 км/ч и менее.