На тюменских трассах спасли водителей из Санкт-Петербурга, Казахстана и Татарстана

В Тюмени сотрудники МЧС отогревают большегрузы на трассах

08 декабря 2023 в 10:13 Размер текста - 17 +

Спасатели не дают водителям замерзнуть на трассах Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сотрудники тюменского управления МЧС за сутки помогли отогреть автомобили на местных трассах нескольким водителям большегрузов, следующим из других регионов РФ и из-за границы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «За минувшие сутки сотрудники управления МЧС России по Тюменской области оказывали помощь автомобилистам на трассах региона. Во втором часу дня в Омутинском районе местные пожарные пришли на помощь водителю большегруза „Ивеко“ (198 регион, Санкт-Петербург — прим. URA.RU), произведя обогрев топливной системы автомобиля. Через час, в Упоровском районе на 33 километре трассы „Заводоуковск-Емуртла“, сотрудники 93-й пожарно-спасательной части оказали содействие водителю грузового автомобиля „Даф“ из Казахстана», — рассказали в ведомстве. Также помощь в обогреве понадобилась КАМАЗу из Татарстана, на трассе Тюмень-Омск. Как отметили в областном МЧС, сейчас на трассах работают девять подвижных пунктов обогрева. Они дислоцируются в пожарно-спасательных подразделениях и смогут оказать помощь на участках федеральных трасс (Тюмень-Ханты-Мансийск, Тюмень-Омск, Екатеринбург-Тюмень, подъезд к г. Тюмени от ФАД Иртыш), проходящих по территории области, а также на дорогах региона. Вызвать спасателей можно по номеру 112.

Сотрудники тюменского управления МЧС за сутки помогли отогреть автомобили на местных трассах нескольким водителям большегрузов, следующим из других регионов РФ и из-за границы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «За минувшие сутки сотрудники управления МЧС России по Тюменской области оказывали помощь автомобилистам на трассах региона. Во втором часу дня в Омутинском районе местные пожарные пришли на помощь водителю большегруза „Ивеко“ (198 регион, Санкт-Петербург — прим. URA.RU), произведя обогрев топливной системы автомобиля. Через час, в Упоровском районе на 33 километре трассы „Заводоуковск-Емуртла“, сотрудники 93-й пожарно-спасательной части оказали содействие водителю грузового автомобиля „Даф“ из Казахстана», — рассказали в ведомстве. Также помощь в обогреве понадобилась КАМАЗу из Татарстана, на трассе Тюмень-Омск. Как отметили в областном МЧС, сейчас на трассах работают девять подвижных пунктов обогрева. Они дислоцируются в пожарно-спасательных подразделениях и смогут оказать помощь на участках федеральных трасс (Тюмень-Ханты-Мансийск, Тюмень-Омск, Екатеринбург-Тюмень, подъезд к г. Тюмени от ФАД Иртыш), проходящих по территории области, а также на дорогах региона. Вызвать спасателей можно по номеру 112.