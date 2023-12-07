07 декабря 2023

На тюменских трассах спасли водителей из Санкт-Петербурга, Казахстана и Татарстана

В Тюмени сотрудники МЧС отогревают большегрузы на трассах
© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования спасателей ПФО МЧС по дтп. Пермь, шеврон мчс
Спасатели не дают водителям замерзнуть на трассах Фото:

Сотрудники тюменского управления МЧС за сутки помогли отогреть автомобили на местных трассах нескольким водителям большегрузов, следующим из других регионов РФ и из-за границы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«За минувшие сутки сотрудники управления МЧС России по Тюменской области оказывали помощь автомобилистам на трассах региона. Во втором часу дня в Омутинском районе местные пожарные пришли на помощь водителю большегруза „Ивеко“ (198 регион, Санкт-Петербург — прим. URA.RU), произведя обогрев топливной системы автомобиля. Через час, в Упоровском районе на 33 километре трассы „Заводоуковск-Емуртла“, сотрудники 93-й пожарно-спасательной части оказали содействие водителю грузового автомобиля „Даф“ из Казахстана», — рассказали в ведомстве.

Также помощь в обогреве понадобилась КАМАЗу из Татарстана, на трассе Тюмень-Омск. Как отметили в областном МЧС, сейчас на трассах работают девять подвижных пунктов обогрева. Они дислоцируются в пожарно-спасательных подразделениях и смогут оказать помощь на участках федеральных трасс (Тюмень-Ханты-Мансийск, Тюмень-Омск, Екатеринбург-Тюмень, подъезд к г. Тюмени от ФАД Иртыш), проходящих по территории области, а также на дорогах региона. Вызвать спасателей можно по номеру 112.

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Сотрудники тюменского управления МЧС за сутки помогли отогреть автомобили на местных трассах нескольким водителям большегрузов, следующим из других регионов РФ и из-за границы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «За минувшие сутки сотрудники управления МЧС России по Тюменской области оказывали помощь автомобилистам на трассах региона. Во втором часу дня в Омутинском районе местные пожарные пришли на помощь водителю большегруза „Ивеко“ (198 регион, Санкт-Петербург — прим. URA.RU), произведя обогрев топливной системы автомобиля. Через час, в Упоровском районе на 33 километре трассы „Заводоуковск-Емуртла“, сотрудники 93-й пожарно-спасательной части оказали содействие водителю грузового автомобиля „Даф“ из Казахстана», — рассказали в ведомстве. Также помощь в обогреве понадобилась КАМАЗу из Татарстана, на трассе Тюмень-Омск. Как отметили в областном МЧС, сейчас на трассах работают девять подвижных пунктов обогрева. Они дислоцируются в пожарно-спасательных подразделениях и смогут оказать помощь на участках федеральных трасс (Тюмень-Ханты-Мансийск, Тюмень-Омск, Екатеринбург-Тюмень, подъезд к г. Тюмени от ФАД Иртыш), проходящих по территории области, а также на дорогах региона. Вызвать спасателей можно по номеру 112.
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