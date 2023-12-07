07 декабря 2023

В Екатеринбурге в пожаре погиб человек, четверо детей пострадали. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, пламя, огонь, окно, горящий дом, дом горит
Пожар произошел в СНТ «Малахит» (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в СНТ «Малахит» в пожаре погиб человек, четверо детей пострадали. Об этом URA.RU сообщил очевидец происшествия.

«В СНТ „Малахит“ сгорело два садовых домика. Погиб человек, еще четверо детей пострадали», — сказал собеседник агентства.

В ГУ МЧС по Свердловской области рассказали URA.RU, что очаг был ликвидирован в 09:06. В тушении участвовали 18 пожарных и пять единиц техники. Спасатели отметили, что тушение осложнялось экстремально-низкой температурой воздуха. Информацию о погибших и пострадавших в ведомстве не прокомментировали.

Погибшим оказался мужчина, заявили URA.RU в СКР по Свердловской области. Смерть не носит криминального характера. Причиной пожара, по предварительным данным, является замыкание электропроводки, добавили агентству в УМВД по Екатеринбургу.

Обновлено в 11:19: в четвертый абзац добавлены комментарии силовых ведомств.

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В Екатеринбурге в СНТ «Малахит» в пожаре погиб человек, четверо детей пострадали. Об этом URA.RU сообщил очевидец происшествия. «В СНТ „Малахит“ сгорело два садовых домика. Погиб человек, еще четверо детей пострадали», — сказал собеседник агентства. В ГУ МЧС по Свердловской области рассказали URA.RU, что очаг был ликвидирован в 09:06. В тушении участвовали 18 пожарных и пять единиц техники. Спасатели отметили, что тушение осложнялось экстремально-низкой температурой воздуха. Информацию о погибших и пострадавших в ведомстве не прокомментировали. Погибшим оказался мужчина, заявили URA.RU в СКР по Свердловской области. Смерть не носит криминального характера. Причиной пожара, по предварительным данным, является замыкание электропроводки, добавили агентству в УМВД по Екатеринбургу. Обновлено в 11:19: в четвертый абзац добавлены комментарии силовых ведомств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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