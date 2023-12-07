Происшествия Пожары В Екатеринбурге в пожаре погиб человек, четверо детей пострадали. Фото 08 декабря 2023 в 10:42 Размер текста - 17 + Пожар произошел в СНТ «Малахит» (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге в СНТ «Малахит» в пожаре погиб человек, четверо детей пострадали. Об этом URA.RU сообщил очевидец происшествия. «В СНТ „Малахит“ сгорело два садовых домика. Погиб человек, еще четверо детей пострадали», — сказал собеседник агентства. В ГУ МЧС по Свердловской области рассказали URA.RU, что очаг был ликвидирован в 09:06. В тушении участвовали 18 пожарных и пять единиц техники. Спасатели отметили, что тушение осложнялось экстремально-низкой температурой воздуха. Информацию о погибших и пострадавших в ведомстве не прокомментировали. Погибшим оказался мужчина, заявили URA.RU в СКР по Свердловской области. Смерть не носит криминального характера. Причиной пожара, по предварительным данным, является замыкание электропроводки, добавили агентству в УМВД по Екатеринбургу. Обновлено в 11:19: в четвертый абзац добавлены комментарии силовых ведомств. Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» В Екатеринбурге в СНТ «Малахит» в пожаре погиб человек, четверо детей пострадали. Об этом URA.RU сообщил очевидец происшествия. «В СНТ „Малахит“ сгорело два садовых домика. Погиб человек, еще четверо детей пострадали», — сказал собеседник агентства. В ГУ МЧС по Свердловской области рассказали URA.RU, что очаг был ликвидирован в 09:06. В тушении участвовали 18 пожарных и пять единиц техники. Спасатели отметили, что тушение осложнялось экстремально-низкой температурой воздуха. Информацию о погибших и пострадавших в ведомстве не прокомментировали. Погибшим оказался мужчина, заявили URA.RU в СКР по Свердловской области. Смерть не носит криминального характера. Причиной пожара, по предварительным данным, является замыкание электропроводки, добавили агентству в УМВД по Екатеринбургу. Обновлено в 11:19: в четвертый абзац добавлены комментарии силовых ведомств. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям