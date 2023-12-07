Банк России обнаружил финансовую пирамиду в Свердловской области

Банк России выявил одну финансовую пирамиду и 20 организаций с признаками нелегальной финансовой деятельности в Cвердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе уральского отделения Банка.
«За период с января по сентябрь Банк России обнаружил в Свердловской области одну финансовую пирамиду и 20 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. 80% из них — черные кредиторы», — говорится в сообщении. Всех нарушителей внесли в предупредительный список на сайте Банка России.
Финансовая пирамида работала в Свердловской области под брендом «P2P Arbitration», офиса у компании не было. Сотрудники предлагали «выгодно» вложиться в покупку недвижимости и автомобилей, при этом собственного хозяйства не вела. В целом по стране Банк России выявил более двух тысяч пирамид, 98 из них — интернет-проекты.
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