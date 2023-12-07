07 декабря 2023

Банк России обнаружил финансовую пирамиду в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Маврики МММ, образец 1994 год. Екатеринбург, маврики, ммм, финансовая пирамида, валюта
Всех черных кредиторов Банк России вносит в предупредительный список Фото:

Банк России выявил одну финансовую пирамиду и 20 организаций с признаками нелегальной финансовой деятельности в Cвердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе уральского отделения Банка.

«За период с января по сентябрь Банк России обнаружил в Свердловской области одну финансовую пирамиду и 20 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. 80% из них — черные кредиторы», — говорится в сообщении. Всех нарушителей внесли в предупредительный список на сайте Банка России.

Финансовая пирамида работала в Свердловской области под брендом «P2P Arbitration», офиса у компании не было. Сотрудники предлагали «выгодно» вложиться в покупку недвижимости и автомобилей, при этом собственного хозяйства не вела. В целом по стране Банк России выявил более двух тысяч пирамид, 98 из них — интернет-проекты.

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Банк России выявил одну финансовую пирамиду и 20 организаций с признаками нелегальной финансовой деятельности в Cвердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе уральского отделения Банка. «За период с января по сентябрь Банк России обнаружил в Свердловской области одну финансовую пирамиду и 20 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. 80% из них — черные кредиторы», — говорится в сообщении. Всех нарушителей внесли в предупредительный список на сайте Банка России. Финансовая пирамида работала в Свердловской области под брендом «P2P Arbitration», офиса у компании не было. Сотрудники предлагали «выгодно» вложиться в покупку недвижимости и автомобилей, при этом собственного хозяйства не вела. В целом по стране Банк России выявил более двух тысяч пирамид, 98 из них — интернет-проекты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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