Экономика Бизнес Банк России обнаружил финансовую пирамиду в Свердловской области 08 декабря 2023 в 11:00 Размер текста - 17 + Всех черных кредиторов Банк России вносит в предупредительный список Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Банк России выявил одну финансовую пирамиду и 20 организаций с признаками нелегальной финансовой деятельности в Cвердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе уральского отделения Банка. «За период с января по сентябрь Банк России обнаружил в Свердловской области одну финансовую пирамиду и 20 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. 80% из них — черные кредиторы», — говорится в сообщении. Всех нарушителей внесли в предупредительный список на сайте Банка России. Финансовая пирамида работала в Свердловской области под брендом «P2P Arbitration», офиса у компании не было. Сотрудники предлагали «выгодно» вложиться в покупку недвижимости и автомобилей, при этом собственного хозяйства не вела. В целом по стране Банк России выявил более двух тысяч пирамид, 98 из них — интернет-проекты. Банк России выявил одну финансовую пирамиду и 20 организаций с признаками нелегальной финансовой деятельности в Cвердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе уральского отделения Банка. «За период с января по сентябрь Банк России обнаружил в Свердловской области одну финансовую пирамиду и 20 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. 80% из них — черные кредиторы», — говорится в сообщении. Всех нарушителей внесли в предупредительный список на сайте Банка России. Финансовая пирамида работала в Свердловской области под брендом «P2P Arbitration», офиса у компании не было. Сотрудники предлагали «выгодно» вложиться в покупку недвижимости и автомобилей, при этом собственного хозяйства не вела. В целом по стране Банк России выявил более двух тысяч пирамид, 98 из них — интернет-проекты. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям