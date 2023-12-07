В Курганской области число вакансий превышает спрос почти в пять раз

08 декабря 2023 в 10:55 Размер текста - 17 +

Курганцам доступны 8 500 вариантов для устройства на работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Число вакансий на курганских предприятиях в 4,7 раз превышает количество зарегистрированных безработных. Об этом сообщает сайт регионального отделения партии «Единая Россия». «У нас 8 500 вакансий при 1 800 безработных. Если человек хочет работать, мы 100% находим ему работу» — информировал врио начальника управления по труду и занятости населения области Александр Кондратов. Он привел данные на встрече круглого стола, где партийцы обсуждали вопросы трудоустройства и обучения ветеранов боевых действий. Руководитель службы занятости рассказал, что для вернувшихся с СВО есть программы обучения по профессиям, которые востребованы в регионе. Обучение бесплатное, и трудоустройство новым специалистам гарантировано. Также на льготных условиях обучение могут пройти члены их семей. Ранее URA.RU сообщало, что на курганском рынке труда количество спроса на вакансии снизилось до минимума. Самыми востребованными специалистами являются слесари и врачи.

Число вакансий на курганских предприятиях в 4,7 раз превышает количество зарегистрированных безработных. Об этом сообщает сайт регионального отделения партии «Единая Россия». «У нас 8 500 вакансий при 1 800 безработных. Если человек хочет работать, мы 100% находим ему работу» — информировал врио начальника управления по труду и занятости населения области Александр Кондратов. Он привел данные на встрече круглого стола, где партийцы обсуждали вопросы трудоустройства и обучения ветеранов боевых действий. Руководитель службы занятости рассказал, что для вернувшихся с СВО есть программы обучения по профессиям, которые востребованы в регионе. Обучение бесплатное, и трудоустройство новым специалистам гарантировано. Также на льготных условиях обучение могут пройти члены их семей. Ранее URA.RU сообщало, что на курганском рынке труда количество спроса на вакансии снизилось до минимума. Самыми востребованными специалистами являются слесари и врачи.