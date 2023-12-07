Зоозащитники выехали на место пожара, в котором погибли собаки в Екатеринбурге. Фото

08 декабря 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Пожар в приюте начался утром 8 декабря (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Зоозащитники из фонда «ЗООзащита» выехали на место пожара в Шувакише (Екатеринбург), где погибли животные. Об этом волонтеры рассказали в соцсетях. «Нужно оперативно найти автоволонтеров, готовых забрать выживших животных и отвезти на передержки. Но нужно найти и эти самые передержки, у нас мест нет», — написали защитники в соцсети «ВКонтакте». Если вы готовы помочь волонтерам, звоните по номеру +7 (912) 265-94-70. Кроме этого, активисты подтвердили гибель животных, которые были в доме на Лесной, 5. По их словам, выжили лишь те питомцы, которые жили на улице. В 10:52 пожарные локализовали огонь, добавили в МЧС. О пожаре в приюте для собак URA.RU писало ранее. Пожарные работают на месте происшествия. Хозяйка передержки пока не выходит на связь. По неофициальной версии, в пожаре погибли 42 собаки. Пожар вспыхнул в доме на Шувакише Фото: сообщество «Благотворительный фонд «ЗООзащита» в соцсети «ВКонтакте» [https://vk.com/zoozahita]

Зоозащитники из фонда «ЗООзащита» выехали на место пожара в Шувакише (Екатеринбург), где погибли животные. Об этом волонтеры рассказали в соцсетях. «Нужно оперативно найти автоволонтеров, готовых забрать выживших животных и отвезти на передержки. Но нужно найти и эти самые передержки, у нас мест нет», — написали защитники в соцсети «ВКонтакте». Если вы готовы помочь волонтерам, звоните по номеру +7 (912) 265-94-70. Кроме этого, активисты подтвердили гибель животных, которые были в доме на Лесной, 5. По их словам, выжили лишь те питомцы, которые жили на улице. В 10:52 пожарные локализовали огонь, добавили в МЧС. О пожаре в приюте для собак URA.RU писало ранее. Пожарные работают на месте происшествия. Хозяйка передержки пока не выходит на связь. По неофициальной версии, в пожаре погибли 42 собаки.