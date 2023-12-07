07 декабря 2023

Зоозащитники выехали на место пожара, в котором погибли собаки в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, деревянный дом, пожар, огонь, горящий дом, пламя, дом горит
Пожар в приюте начался утром 8 декабря (архивное фото) Фото:

Зоозащитники из фонда «ЗООзащита» выехали на место пожара в Шувакише (Екатеринбург), где погибли животные. Об этом волонтеры рассказали в соцсетях.

«Нужно оперативно найти автоволонтеров, готовых забрать выживших животных и отвезти на передержки. Но нужно найти и эти самые передержки, у нас мест нет», — написали защитники в соцсети «ВКонтакте». Если вы готовы помочь волонтерам, звоните по номеру +7 (912) 265-94-70.

Кроме этого, активисты подтвердили гибель животных, которые были в доме на Лесной, 5. По их словам, выжили лишь те питомцы, которые жили на улице. В 10:52 пожарные локализовали огонь, добавили в МЧС.

О пожаре в приюте для собак URA.RU писало ранее. Пожарные работают на месте происшествия. Хозяйка передержки пока не выходит на связь. По неофициальной версии, в пожаре погибли 42 собаки.

Пожар вспыхнул в доме на Шувакише
Пожар вспыхнул в доме на Шувакише
Фото:

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Зоозащитники из фонда «ЗООзащита» выехали на место пожара в Шувакише (Екатеринбург), где погибли животные. Об этом волонтеры рассказали в соцсетях. «Нужно оперативно найти автоволонтеров, готовых забрать выживших животных и отвезти на передержки. Но нужно найти и эти самые передержки, у нас мест нет», — написали защитники в соцсети «ВКонтакте». Если вы готовы помочь волонтерам, звоните по номеру +7 (912) 265-94-70. Кроме этого, активисты подтвердили гибель животных, которые были в доме на Лесной, 5. По их словам, выжили лишь те питомцы, которые жили на улице. В 10:52 пожарные локализовали огонь, добавили в МЧС. О пожаре в приюте для собак URA.RU писало ранее. Пожарные работают на месте происшествия. Хозяйка передержки пока не выходит на связь. По неофициальной версии, в пожаре погибли 42 собаки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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