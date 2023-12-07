Ледоколы проведут танкеры с СПГ из ЯНАО в Китай зимой

НОВАТЭК может отправить сверхпозднюю партию сжиженного природного газа (СПГ) с Ямала по восточному маршруту в сопровождении ледоколов, сообщил глава ФГБУ «Главсевморпуть» Сергея Зыбко. Если эксперимент удастся, то российский сжиженный природный газ поступит на азиатский рынок уже в январе 2024 года.
«Начиная с января, будет осуществляться движение газовозов под ледокольной проводкой, в том числе в те месяцы, когда они никогда не ходили, — март, апрель и май. Это и будет означать круглогодичную навигацию», — приводит «Коммерсант» слова Зыбко.
Сколько партий СПГ будут направлять в Азию зимой, пока неизвестно. Для круглогодичного использования Севморпути по восточному сектору пока не хватает атомных ледоколов и ледовых танкеров.
В этом году по маршруту в Азию до завершения навигации отправлено 2,27 млн тонн сжиженного природного газа. Всего в восточном направлении ушла 31 партия.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.