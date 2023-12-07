07 декабря 2023

Ледоколы проведут танкеры с СПГ из ЯНАО в Китай зимой

НОВАТЭК запланировал отправку газа по Севморпути в январе 2024 года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комиссия ЦИК в Сабетте. Сабетта, ледокол москва, северный морской путь
Следующая партия СПГ может уйти в Азии в сопровождении ледоколов Фото:

НОВАТЭК может отправить сверхпозднюю партию сжиженного природного газа (СПГ) с Ямала по восточному маршруту в сопровождении ледоколов, сообщил глава ФГБУ «Главсевморпуть» Сергея Зыбко. Если эксперимент удастся, то российский сжиженный природный газ поступит на азиатский рынок уже в январе 2024 года.

«Начиная с января, будет осуществляться движение газовозов под ледокольной проводкой, в том числе в те месяцы, когда они никогда не ходили, — март, апрель и май. Это и будет означать круглогодичную навигацию», — приводит «Коммерсант» слова Зыбко.

Сколько партий СПГ будут направлять в Азию зимой, пока неизвестно. Для круглогодичного использования Севморпути по восточному сектору пока не хватает атомных ледоколов и ледовых танкеров.

В этом году по маршруту в Азию до завершения навигации отправлено 2,27 млн тонн сжиженного природного газа. Всего в восточном направлении ушла 31 партия.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
НОВАТЭК может отправить сверхпозднюю партию сжиженного природного газа (СПГ) с Ямала по восточному маршруту в сопровождении ледоколов, сообщил глава ФГБУ «Главсевморпуть» Сергея Зыбко. Если эксперимент удастся, то российский сжиженный природный газ поступит на азиатский рынок уже в январе 2024 года. «Начиная с января, будет осуществляться движение газовозов под ледокольной проводкой, в том числе в те месяцы, когда они никогда не ходили, — март, апрель и май. Это и будет означать круглогодичную навигацию», — приводит «Коммерсант» слова Зыбко. Сколько партий СПГ будут направлять в Азию зимой, пока неизвестно. Для круглогодичного использования Севморпути по восточному сектору пока не хватает атомных ледоколов и ледовых танкеров. В этом году по маршруту в Азию до завершения навигации отправлено 2,27 млн тонн сжиженного природного газа. Всего в восточном направлении ушла 31 партия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...