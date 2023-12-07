Ледоколы проведут танкеры с СПГ из ЯНАО в Китай зимой

НОВАТЭК запланировал отправку газа по Севморпути в январе 2024 года

08 декабря 2023 в 12:19 Размер текста - 17 +

Следующая партия СПГ может уйти в Азии в сопровождении ледоколов Фото: Андрей Гусельников © URA.RU НОВАТЭК может отправить сверхпозднюю партию сжиженного природного газа (СПГ) с Ямала по восточному маршруту в сопровождении ледоколов, сообщил глава ФГБУ «Главсевморпуть» Сергея Зыбко. Если эксперимент удастся, то российский сжиженный природный газ поступит на азиатский рынок уже в январе 2024 года. «Начиная с января, будет осуществляться движение газовозов под ледокольной проводкой, в том числе в те месяцы, когда они никогда не ходили, — март, апрель и май. Это и будет означать круглогодичную навигацию», — приводит «Коммерсант» слова Зыбко. Сколько партий СПГ будут направлять в Азию зимой, пока неизвестно. Для круглогодичного использования Севморпути по восточному сектору пока не хватает атомных ледоколов и ледовых танкеров. В этом году по маршруту в Азию до завершения навигации отправлено 2,27 млн тонн сжиженного природного газа. Всего в восточном направлении ушла 31 партия.

НОВАТЭК может отправить сверхпозднюю партию сжиженного природного газа (СПГ) с Ямала по восточному маршруту в сопровождении ледоколов, сообщил глава ФГБУ «Главсевморпуть» Сергея Зыбко. Если эксперимент удастся, то российский сжиженный природный газ поступит на азиатский рынок уже в январе 2024 года. «Начиная с января, будет осуществляться движение газовозов под ледокольной проводкой, в том числе в те месяцы, когда они никогда не ходили, — март, апрель и май. Это и будет означать круглогодичную навигацию», — приводит «Коммерсант» слова Зыбко. Сколько партий СПГ будут направлять в Азию зимой, пока неизвестно. Для круглогодичного использования Севморпути по восточному сектору пока не хватает атомных ледоколов и ледовых танкеров. В этом году по маршруту в Азию до завершения навигации отправлено 2,27 млн тонн сжиженного природного газа. Всего в восточном направлении ушла 31 партия.