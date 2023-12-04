04 декабря 2023

«Ямал СПГ» сохранил объемы отгрузки газа

По Севморпути в Китай отправлены десятки танкеров с российскими углеводородами
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка первой партии сжиженного природного газа автотранспортом из России в Казахстан. Екатеринбург, газ, вентиль, газпром трансгаз екатеринбург, комплекс по производству спг, экспорт
Поставки газа по восточному сектору Севморпути остались на уровне 2022 года Фото:

Поставки газа по восточному сектору Северного морского пути (СМП) остались на уровне 2022 года. Всего, согласно статистике Kpler, по маршруту в Азию до завершения навигации отправлено 2,27 млн тонн сжиженного природного газа.

«Экспорт российских углеводородов по Севморпути в восточном направлении в навигацию 2023 года составил около 3,84 млн тонн. В то время как поставки СПГ по восточному сектору СМП остались на уровне прошлого года, основной рост грузопотока произошел за счет многократного увеличения перевозок нефти в Китай», — сообщает «Коммерсант».

Всего по маршруту в Азию была совершена 31 отправка, или 2,27 млн тонн сжиженного природного газа. В Китай по СМП было также направлено 1,5 млн тонн нефти, или 14 танкеров, в то время как в прошлом году — лишь один.

Ранее URA.RU сообщало, что газодобывающий проект «Ямал СПГ» продолжает поставки газового ресурса в бельгийские, французские и испанские порты. Бельгия и Франция получили в 2023 году больше всего российского СПГ из всех портов ЕС.

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Поставки газа по восточному сектору Северного морского пути (СМП) остались на уровне 2022 года. Всего, согласно статистике Kpler, по маршруту в Азию до завершения навигации отправлено 2,27 млн тонн сжиженного природного газа. «Экспорт российских углеводородов по Севморпути в восточном направлении в навигацию 2023 года составил около 3,84 млн тонн. В то время как поставки СПГ по восточному сектору СМП остались на уровне прошлого года, основной рост грузопотока произошел за счет многократного увеличения перевозок нефти в Китай», — сообщает «Коммерсант». Всего по маршруту в Азию была совершена 31 отправка, или 2,27 млн тонн сжиженного природного газа. В Китай по СМП было также направлено 1,5 млн тонн нефти, или 14 танкеров, в то время как в прошлом году — лишь один. Ранее URA.RU сообщало, что газодобывающий проект «Ямал СПГ» продолжает поставки газового ресурса в бельгийские, французские и испанские порты. Бельгия и Франция получили в 2023 году больше всего российского СПГ из всех портов ЕС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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