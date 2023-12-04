«Ямал СПГ» сохранил объемы отгрузки газа

По Севморпути в Китай отправлены десятки танкеров с российскими углеводородами

05 декабря 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

Поставки газа по восточному сектору Севморпути остались на уровне 2022 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Поставки газа по восточному сектору Северного морского пути (СМП) остались на уровне 2022 года. Всего, согласно статистике Kpler, по маршруту в Азию до завершения навигации отправлено 2,27 млн тонн сжиженного природного газа. «Экспорт российских углеводородов по Севморпути в восточном направлении в навигацию 2023 года составил около 3,84 млн тонн. В то время как поставки СПГ по восточному сектору СМП остались на уровне прошлого года, основной рост грузопотока произошел за счет многократного увеличения перевозок нефти в Китай», — сообщает « Коммерсант ». Всего по маршруту в Азию была совершена 31 отправка, или 2,27 млн тонн сжиженного природного газа. В Китай по СМП было также направлено 1,5 млн тонн нефти, или 14 танкеров, в то время как в прошлом году — лишь один. Ранее URA.RU сообщало, что газодобывающий проект «Ямал СПГ» продолжает поставки газового ресурса в бельгийские, французские и испанские порты. Бельгия и Франция получили в 2023 году больше всего российского СПГ из всех портов ЕС.

Поставки газа по восточному сектору Северного морского пути (СМП) остались на уровне 2022 года. Всего, согласно статистике Kpler, по маршруту в Азию до завершения навигации отправлено 2,27 млн тонн сжиженного природного газа. «Экспорт российских углеводородов по Севморпути в восточном направлении в навигацию 2023 года составил около 3,84 млн тонн. В то время как поставки СПГ по восточному сектору СМП остались на уровне прошлого года, основной рост грузопотока произошел за счет многократного увеличения перевозок нефти в Китай», — сообщает «Коммерсант». Всего по маршруту в Азию была совершена 31 отправка, или 2,27 млн тонн сжиженного природного газа. В Китай по СМП было также направлено 1,5 млн тонн нефти, или 14 танкеров, в то время как в прошлом году — лишь один. Ранее URA.RU сообщало, что газодобывающий проект «Ямал СПГ» продолжает поставки газового ресурса в бельгийские, французские и испанские порты. Бельгия и Франция получили в 2023 году больше всего российского СПГ из всех портов ЕС.