Мэр курганского округа через полгода после избрания ушел в отставку. Инсайд URA.RU подтвердился

Глава Далматовского округа Курганской области Столбов ушел в отставку

08 декабря 2023 в 11:55 Размер текста - 17 +

Глава Далматовоского округа Александр Столбов ушел в отставку 8 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Далматовского муниципального округа Александр Столбов ушел в отставку по собственному желанию. Данная информация размещена в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня в администрации округа состоялось внеочередное заседание окружной думы. Поводом для внеочередного заседания стало поступившее от главы округа Александра Столбова заявление о снятии с него полномочий главы муниципалитета. Большинством голосов решение о снятии с Александра Столбова полномочий главы Далматовского муниципального округа принято депутатами», — указано в сообщении. Представители думы поблагодарили Столбова за работу на посту. Исполнять обязанности главы будет первый заместитель руководителя округа Андрей Аносов. Столбова переизбрали на пост главы округа 4 июля. Тогда источник, связанный с властями региона сообщал URA.RU, что Столбов не планировал идти на новый срок, но представители руководства области попросили его остаться хотя бы до конца года, чтобы завершить важные для округа проекты. Столбов возглавлял муниципалитет с 2019 года, а до этого руководил компанией «Автодор „Северо-Запад“» и был председателем районной думы.

Глава Далматовского муниципального округа Александр Столбов ушел в отставку по собственному желанию. Данная информация размещена в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня в администрации округа состоялось внеочередное заседание окружной думы. Поводом для внеочередного заседания стало поступившее от главы округа Александра Столбова заявление о снятии с него полномочий главы муниципалитета. Большинством голосов решение о снятии с Александра Столбова полномочий главы Далматовского муниципального округа принято депутатами», — указано в сообщении. Представители думы поблагодарили Столбова за работу на посту. Исполнять обязанности главы будет первый заместитель руководителя округа Андрей Аносов. Столбова переизбрали на пост главы округа 4 июля. Тогда источник, связанный с властями региона сообщал URA.RU, что Столбов не планировал идти на новый срок, но представители руководства области попросили его остаться хотя бы до конца года, чтобы завершить важные для округа проекты. Столбов возглавлял муниципалитет с 2019 года, а до этого руководил компанией «Автодор „Северо-Запад“» и был председателем районной думы.