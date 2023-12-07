07 декабря 2023

Звезды сериала «Слово пацана» призвали помочь больному ребенку из Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды призвали подписчиков поучаствовать в сборе средств на лечение ребенка Фото:

Главные актеры сериала «Слово пацана» — Иван Янковский, Рузиль Минекаев и Леон Кемстач, призвали своих подписчиков помочь со сбором средств на лечение Святослава Тропынина из Тюмени. Информация появилась на страницах актеров в социальных сетях.

«Давайте поможем нашему пацану!», — такой призыв появился в социальных сетях актеров Ивана Янковского, Рузиля Минекаева и Леона Кемстача. В «Слово пацана» они играют Вову, Марата и Андрея.

Ссылка в публикациях ведет на страницу Святослава Тропынина из Тюмени. Мальчик борется с миодистрофией Дюшенна. Для лечения ему нужен иностранный препарат, который стоит 3 960 000 долларов.

Первым на историю юного тюменца обратил внимание актер сериала «Слово пацана» родом из Тюмени Лев Зулькарнаев. После его публикации с призывом помочь ребенку репосты этой записи сделали и другие актеры нашумевшей картины: Анна Пересильд (Айгуль), Григорий Дудник (Искандер), Елизавета Базыкина (Наташа), Анастасия Красовская (Ирина), Слава Копейкин (Турбо) и официальный аккаунт сериала.

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Главные актеры сериала «Слово пацана» — Иван Янковский, Рузиль Минекаев и Леон Кемстач, призвали своих подписчиков помочь со сбором средств на лечение Святослава Тропынина из Тюмени. Информация появилась на страницах актеров в социальных сетях. «Давайте поможем нашему пацану!», — такой призыв появился в социальных сетях актеров Ивана Янковского, Рузиля Минекаева и Леона Кемстача. В «Слово пацана» они играют Вову, Марата и Андрея. Ссылка в публикациях ведет на страницу Святослава Тропынина из Тюмени. Мальчик борется с миодистрофией Дюшенна. Для лечения ему нужен иностранный препарат, который стоит 3 960 000 долларов. Первым на историю юного тюменца обратил внимание актер сериала «Слово пацана» родом из Тюмени Лев Зулькарнаев. После его публикации с призывом помочь ребенку репосты этой записи сделали и другие актеры нашумевшей картины: Анна Пересильд (Айгуль), Григорий Дудник (Искандер), Елизавета Базыкина (Наташа), Анастасия Красовская (Ирина), Слава Копейкин (Турбо) и официальный аккаунт сериала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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