Звезды сериала «Слово пацана» призвали помочь больному ребенку из Тюмени

08 декабря 2023 в 12:19 Размер текста - 17 +

Звезды призвали подписчиков поучаствовать в сборе средств на лечение ребенка Фото: Игорь Пантин © URA.RU Главные актеры сериала «Слово пацана» — Иван Янковский, Рузиль Минекаев и Леон Кемстач, призвали своих подписчиков помочь со сбором средств на лечение Святослава Тропынина из Тюмени. Информация появилась на страницах актеров в социальных сетях. «Давайте поможем нашему пацану!», — такой призыв появился в социальных сетях актеров Ивана Янковского, Рузиля Минекаева и Леона Кемстача. В «Слово пацана» они играют Вову, Марата и Андрея. Ссылка в публикациях ведет на страницу Святослава Тропынина из Тюмени. Мальчик борется с миодистрофией Дюшенна. Для лечения ему нужен иностранный препарат, который стоит 3 960 000 долларов. Первым на историю юного тюменца обратил внимание актер сериала «Слово пацана» родом из Тюмени Лев Зулькарнаев. После его публикации с призывом помочь ребенку репосты этой записи сделали и другие актеры нашумевшей картины: Анна Пересильд (Айгуль), Григорий Дудник (Искандер), Елизавета Базыкина (Наташа), Анастасия Красовская (Ирина), Слава Копейкин (Турбо) и официальный аккаунт сериала.

Главные актеры сериала «Слово пацана» — Иван Янковский, Рузиль Минекаев и Леон Кемстач, призвали своих подписчиков помочь со сбором средств на лечение Святослава Тропынина из Тюмени. Информация появилась на страницах актеров в социальных сетях. «Давайте поможем нашему пацану!», — такой призыв появился в социальных сетях актеров Ивана Янковского, Рузиля Минекаева и Леона Кемстача. В «Слово пацана» они играют Вову, Марата и Андрея. Ссылка в публикациях ведет на страницу Святослава Тропынина из Тюмени. Мальчик борется с миодистрофией Дюшенна. Для лечения ему нужен иностранный препарат, который стоит 3 960 000 долларов. Первым на историю юного тюменца обратил внимание актер сериала «Слово пацана» родом из Тюмени Лев Зулькарнаев. После его публикации с призывом помочь ребенку репосты этой записи сделали и другие актеры нашумевшей картины: Анна Пересильд (Айгуль), Григорий Дудник (Искандер), Елизавета Базыкина (Наташа), Анастасия Красовская (Ирина), Слава Копейкин (Турбо) и официальный аккаунт сериала.