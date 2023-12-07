Замгубернатора Гаврин заставил бизнесменов объясняться за подорожание яиц в Кургане

Поставщиков и производителей считают виновными в росте цен на яйца в Кургане

08 декабря 2023 в 13:33 Размер текста - 17 +

Курганские бизнесмены объяснили, почему растет цена на куриные яйца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители торговых сетей в Кургане объяснили, почему в регионе стремительно растет цена на столовые яйца. С их слов, стоимость данного продукта зависит от производителей и поставщиков. Об этом бизнесмены сообщили на встрече с замгубернатора Курганской области Сергеем Гавриным. «Заместитель губернатора Курганской области Сергей Гаврин провел рабочую встречу с представителями крупных торговых сетей, осуществляющих свою деятельность на территории области, — „Магнит“, „Пятерочка“, „Метрополис“, „Монетка“ и „Лента“. Представители торговых сетей сообщили, что цены на мясо птицы и яйцо зависят от производителей и поставщиков из других регионов», — указано в посте официального telegram-канала правительства «Курганская область официально». Сообщается, что столовые яйца поступают в продажу с минимальной наценкой. По последним данным, в крупных торговых сетях цена продукта начинается от 104 рублей. Между тем, как сообщает Свердловскстат, в Курганской области на 2% сократилось производство куриных яиц. С января по октябрь произведено 75 миллионов штук. Сократилось и производство молока (на 2%) и скота и птицы на убой (на 1%). Ранее URA.RU писало, что в Курганской области продолжается повышение цен на десяток куриных яиц. Повышение наблюдается на протяжении шести месяцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представители торговых сетей в Кургане объяснили, почему в регионе стремительно растет цена на столовые яйца. С их слов, стоимость данного продукта зависит от производителей и поставщиков. Об этом бизнесмены сообщили на встрече с замгубернатора Курганской области Сергеем Гавриным. «Заместитель губернатора Курганской области Сергей Гаврин провел рабочую встречу с представителями крупных торговых сетей, осуществляющих свою деятельность на территории области, — „Магнит“, „Пятерочка“, „Метрополис“, „Монетка“ и „Лента“. Представители торговых сетей сообщили, что цены на мясо птицы и яйцо зависят от производителей и поставщиков из других регионов», — указано в посте официального telegram-канала правительства «Курганская область официально». Сообщается, что столовые яйца поступают в продажу с минимальной наценкой. По последним данным, в крупных торговых сетях цена продукта начинается от 104 рублей. Между тем, как сообщает Свердловскстат, в Курганской области на 2% сократилось производство куриных яиц. С января по октябрь произведено 75 миллионов штук. Сократилось и производство молока (на 2%) и скота и птицы на убой (на 1%). Ранее URA.RU писало, что в Курганской области продолжается повышение цен на десяток куриных яиц. Повышение наблюдается на протяжении шести месяцев.