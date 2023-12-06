В Курганской области стремительно дорожают куриные яйца

07 декабря 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

Куриные яйца в Курганской области предлагают покупать за 109 рублей в среднем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области продолжается повышение цен на десяток куриных яиц. Повышение наблюдается на протяжении полугода. Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. «Средние потребительские цены на отдельные товары и их изменение по Курганской области на 4 декабря 2023 года. Яйца куриные, десять штук. Средняя цена — 109 рублей. Это на 4% больше, чем неделю назад», — указано на сайте Свердловскстата. Сообщается, что подорожание наблюдается на протяжении полугода. К ноябрю 2023 года стоимость продукта выросла на 31 рубль. С июня до сентября цены не изменялись так резко, повышение было всего на два рубля. Наиболее резкий скачок в средней цене произошел в октябре. Тогда стоимость яиц к концу месяца достигла 88 рублей, что на десять рублей выше, чем в сентябре. Ранее URA.RU писало, что средняя цена на яйца в Кургане превысила 100 рублей. Тогда цена выросла на 2%. При этом, вырастали цены и на другие товары.

В Курганской области продолжается повышение цен на десяток куриных яиц. Повышение наблюдается на протяжении полугода. Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. «Средние потребительские цены на отдельные товары и их изменение по Курганской области на 4 декабря 2023 года. Яйца куриные, десять штук. Средняя цена — 109 рублей. Это на 4% больше, чем неделю назад», — указано на сайте Свердловскстата. Сообщается, что подорожание наблюдается на протяжении полугода. К ноябрю 2023 года стоимость продукта выросла на 31 рубль. С июня до сентября цены не изменялись так резко, повышение было всего на два рубля. Наиболее резкий скачок в средней цене произошел в октябре. Тогда стоимость яиц к концу месяца достигла 88 рублей, что на десять рублей выше, чем в сентябре. Ранее URA.RU писало, что средняя цена на яйца в Кургане превысила 100 рублей. Тогда цена выросла на 2%. При этом, вырастали цены и на другие товары.