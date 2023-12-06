06 декабря 2023

В Курганской области стремительно дорожают куриные яйца

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин Метрополис. Курган , торговля, продукты, яйца, опт, розница, оптовая
Куриные яйца в Курганской области предлагают покупать за 109 рублей в среднем Фото:

В Курганской области продолжается повышение цен на десяток куриных яиц. Повышение наблюдается на протяжении полугода. Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.

«Средние потребительские цены на отдельные товары и их изменение по Курганской области на 4 декабря 2023 года. Яйца куриные, десять штук. Средняя цена — 109 рублей. Это на 4% больше, чем неделю назад», — указано на сайте Свердловскстата.

Сообщается, что подорожание наблюдается на протяжении полугода. К ноябрю 2023 года стоимость продукта выросла на 31 рубль. С июня до сентября цены не изменялись так резко, повышение было всего на два рубля. Наиболее резкий скачок в средней цене произошел в октябре. Тогда стоимость яиц к концу месяца достигла 88 рублей, что на десять рублей выше, чем в сентябре.

Ранее URA.RU писало, что средняя цена на яйца в Кургане превысила 100 рублей. Тогда цена выросла на 2%. При этом, вырастали цены и на другие товары.

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В Курганской области продолжается повышение цен на десяток куриных яиц. Повышение наблюдается на протяжении полугода. Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. «Средние потребительские цены на отдельные товары и их изменение по Курганской области на 4 декабря 2023 года. Яйца куриные, десять штук. Средняя цена — 109 рублей. Это на 4% больше, чем неделю назад», — указано на сайте Свердловскстата. Сообщается, что подорожание наблюдается на протяжении полугода. К ноябрю 2023 года стоимость продукта выросла на 31 рубль. С июня до сентября цены не изменялись так резко, повышение было всего на два рубля. Наиболее резкий скачок в средней цене произошел в октябре. Тогда стоимость яиц к концу месяца достигла 88 рублей, что на десять рублей выше, чем в сентябре. Ранее URA.RU писало, что средняя цена на яйца в Кургане превысила 100 рублей. Тогда цена выросла на 2%. При этом, вырастали цены и на другие товары.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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