Госавтоинспекция назвала светофоры причиной пробок в Кургане

Курганцы стоят в пробках из-за светофоров

Режим работы светофоров корректируется, когда выявлена проблема на перекрестке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вместе с ростом безопасности движения для пешеходов новые светофоры в Кургане повлияли на количество заторов автомобилей. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД УМВД России по Курганской области.

«В результате увеличения количества светофорных объектов на территории города возросли и транспортные задержки», — сообщили в УГИБДД по региону. Также было отмечено, что специалистами ведется подсчет интенсивности движения транспорта на всех перекрестках.

По информации ГИБДД, наблюдением за потоками машин и другого транспорта занимается отдел организации дорожного движения МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана». Как сообщила Госавтоинспекция, после выявления проблемного участка режим работы светофоров корректируется.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию города. По нему был дан ответ со ссылкой на данные управления дорожного хозяйства и благоустройства, что установка новых светофоров соответствует федеральному законодательству. Новые светофоры устанавливаются в местах, где наиболее часто происходят ДТП, по предписанию ОГИБДД МВД России по Кургану.

Как сообщила мэрия, режимы работы светофоров корректируются периодически в течение года, а также когда закрывают отдельные участки дорог на время ремонта на всем маршруте объезда. «Помимо изменения режимов работы светофорного оборудования, меняется схема организации дорожного движения, учитывающая характер движения. Светофорное регулирование позволяет сократить или ликвидировать конфликтные ситуации в системах „транспорт — транспорт“ и „транспорт — пешеход“», — пояснили в администрации Кургана.

Ранее URA.RU писало, что курганец обратился к мэру с просьбой откорректировать светофоры, из-за которых происходила задержка транспорта на дороге. Проезд для транспорта там был возможен только на 15 секунд.