07 декабря 2023

Губернатор Шумков сделал почетным гражданином уволившегося мэра. Фото

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Губернаторские чтения. Курган, шумков вадим
Губернатор Вадим Шумков назвал бывшего главу человеком «слова и дела» Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков присвоил звание «Почетный гражданин Курганской области» бывшему главе Далматовского муниципального округа Александру Столбову, который ушел в отставку 8 декабря. Об этом Шумков рассказал в своем telegram-канале.

«Сегодня крайний день службы Александра Васильевича Столбова на посту главы администрации округа. Александру Васильевичу пошел 72-й год, но мы оттягивали этот день, так как для нас это пример человека слова и дела. Подписал и вручил документы о присвоении Александру Столбову звания „Почетный гражданин Курганской области“», — написал Шумков.

Губернатор отметил, что представители власти также будут ходатайствовать о присвоении Столбову госнаграды. Шумков добавил, что бывший мэр будет помогать новому главе Далматовского округа в качестве советника. Столбов ушел в отставку по собственному желанию. Первому заместителю руководителя округа Андрею Аносову поручили исполнять обязанности главы.

В феврале Шумков на праздновании юбилея области присвоил аналогичное звание директору школы Мокроусовского округа Сталинаре Шляховой, детскому врачу Грачику Дохоляну и генерал-майору Владимиру Усманову. Дохоляну и Усманову звание присвоили посмертно.

Вадим Шумков лично вручил награду Александру Столбову
Вадим Шумков лично вручил награду Александру Столбову
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Награждение прошло в Далматовском округе
Награждение прошло в Далматовском округе
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков присвоил звание «Почетный гражданин Курганской области» бывшему главе Далматовского муниципального округа Александру Столбову, который ушел в отставку 8 декабря. Об этом Шумков рассказал в своем telegram-канале. «Сегодня крайний день службы Александра Васильевича Столбова на посту главы администрации округа. Александру Васильевичу пошел 72-й год, но мы оттягивали этот день, так как для нас это пример человека слова и дела. Подписал и вручил документы о присвоении Александру Столбову звания „Почетный гражданин Курганской области“», — написал Шумков. Губернатор отметил, что представители власти также будут ходатайствовать о присвоении Столбову госнаграды. Шумков добавил, что бывший мэр будет помогать новому главе Далматовского округа в качестве советника. Столбов ушел в отставку по собственному желанию. Первому заместителю руководителя округа Андрею Аносову поручили исполнять обязанности главы. В феврале Шумков на праздновании юбилея области присвоил аналогичное звание директору школы Мокроусовского округа Сталинаре Шляховой, детскому врачу Грачику Дохоляну и генерал-майору Владимиру Усманову. Дохоляну и Усманову звание присвоили посмертно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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