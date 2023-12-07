Губернатор Курганской области Вадим Шумков присвоил звание «Почетный гражданин Курганской области» бывшему главе Далматовского муниципального округа Александру Столбову, который ушел в отставку 8 декабря. Об этом Шумков рассказал в своем telegram-канале.
«Сегодня крайний день службы Александра Васильевича Столбова на посту главы администрации округа. Александру Васильевичу пошел 72-й год, но мы оттягивали этот день, так как для нас это пример человека слова и дела. Подписал и вручил документы о присвоении Александру Столбову звания „Почетный гражданин Курганской области“», — написал Шумков.
Губернатор отметил, что представители власти также будут ходатайствовать о присвоении Столбову госнаграды. Шумков добавил, что бывший мэр будет помогать новому главе Далматовского округа в качестве советника. Столбов ушел в отставку по собственному желанию. Первому заместителю руководителя округа Андрею Аносову поручили исполнять обязанности главы.
В феврале Шумков на праздновании юбилея области присвоил аналогичное звание директору школы Мокроусовского округа Сталинаре Шляховой, детскому врачу Грачику Дохоляну и генерал-майору Владимиру Усманову. Дохоляну и Усманову звание присвоили посмертно.
Вадим Шумков лично вручил награду Александру Столбову
Губернатор Курганской области Вадим Шумков присвоил звание «Почетный гражданин Курганской области» бывшему главе Далматовского муниципального округа Александру Столбову, который ушел в отставку 8 декабря. Об этом Шумков рассказал в своем telegram-канале. «Сегодня крайний день службы Александра Васильевича Столбова на посту главы администрации округа. Александру Васильевичу пошел 72-й год, но мы оттягивали этот день, так как для нас это пример человека слова и дела. Подписал и вручил документы о присвоении Александру Столбову звания „Почетный гражданин Курганской области“», — написал Шумков. Губернатор отметил, что представители власти также будут ходатайствовать о присвоении Столбову госнаграды. Шумков добавил, что бывший мэр будет помогать новому главе Далматовского округа в качестве советника. Столбов ушел в отставку по собственному желанию. Первому заместителю руководителя округа Андрею Аносову поручили исполнять обязанности главы. В феврале Шумков на праздновании юбилея области присвоил аналогичное звание директору школы Мокроусовского округа Сталинаре Шляховой, детскому врачу Грачику Дохоляну и генерал-майору Владимиру Усманову. Дохоляну и Усманову звание присвоили посмертно.