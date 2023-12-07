Губернатор Шумков сделал почетным гражданином уволившегося мэра. Фото

08 декабря 2023 в 12:54 Размер текста - 17 +

Губернатор Вадим Шумков назвал бывшего главу человеком «слова и дела» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков присвоил звание «Почетный гражданин Курганской области» бывшему главе Далматовского муниципального округа Александру Столбову, который ушел в отставку 8 декабря. Об этом Шумков рассказал в своем telegram-канале. «Сегодня крайний день службы Александра Васильевича Столбова на посту главы администрации округа. Александру Васильевичу пошел 72-й год, но мы оттягивали этот день, так как для нас это пример человека слова и дела. Подписал и вручил документы о присвоении Александру Столбову звания „Почетный гражданин Курганской области“», — написал Шумков. Губернатор отметил, что представители власти также будут ходатайствовать о присвоении Столбову госнаграды. Шумков добавил, что бывший мэр будет помогать новому главе Далматовского округа в качестве советника. Столбов ушел в отставку по собственному желанию. Первому заместителю руководителя округа Андрею Аносову поручили исполнять обязанности главы. В феврале Шумков на праздновании юбилея области присвоил аналогичное звание директору школы Мокроусовского округа Сталинаре Шляховой, детскому врачу Грачику Дохоляну и генерал-майору Владимиру Усманову. Дохоляну и Усманову звание присвоили посмертно. Вадим Шумков лично вручил награду Александру Столбову Фото: telegram-канал Вадима Шумкова, https://t.me/silavpravdevshumkov/8343 Награждение прошло в Далматовском округе Фото: telegram-канал Вадима Шумкова, https://t.me/silavpravdevshumkov/8343

Губернатор Курганской области Вадим Шумков присвоил звание «Почетный гражданин Курганской области» бывшему главе Далматовского муниципального округа Александру Столбову, который ушел в отставку 8 декабря. Об этом Шумков рассказал в своем telegram-канале. «Сегодня крайний день службы Александра Васильевича Столбова на посту главы администрации округа. Александру Васильевичу пошел 72-й год, но мы оттягивали этот день, так как для нас это пример человека слова и дела. Подписал и вручил документы о присвоении Александру Столбову звания „Почетный гражданин Курганской области“», — написал Шумков. Губернатор отметил, что представители власти также будут ходатайствовать о присвоении Столбову госнаграды. Шумков добавил, что бывший мэр будет помогать новому главе Далматовского округа в качестве советника. Столбов ушел в отставку по собственному желанию. Первому заместителю руководителя округа Андрею Аносову поручили исполнять обязанности главы. В феврале Шумков на праздновании юбилея области присвоил аналогичное звание директору школы Мокроусовского округа Сталинаре Шляховой, детскому врачу Грачику Дохоляну и генерал-майору Владимиру Усманову. Дохоляну и Усманову звание присвоили посмертно.